САЩ преговарят с Русия и Украйна в Абу Даби

Американският министър на сухопътните сили Дан Дрискол, който донесе мирния план на Тръмп в Киев, е пристигнал в Абу Даби за срещи с руски представители, съобщи CBS News, позовавайки се на два дипломатически източника.

По информация на американски представител Дрискол е провел разговори с членове на руската делегация в продължение на няколко часа в понеделник вечерта, като се очаква нова среща и във вторник, посветена на мирния процес и ускоряване на преговорите за прекратяване на огъня. Засега не е ясно кой присъства в американската делегация.

Американски и украински представители също обсъдиха мирния план и са проведоха „продуктивни“ разговори. Очаква се възможно посещение на украинския президент Володимир Зеленски в САЩ тази седмица, но към момента няма потвърдени дати.

Медиите уточняват, че украинската страна е знаела за срещата САЩ-Русия. Освен това, според източниците на Financial Times, в Абу Даби също се очаква среща на Дрискол с началника на Главното управление на разузнаването (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна Кирил Буданов.

Не е ясно доколко Русия и Украйна са близо до споразумение. Белият дом съобщи в неделя вечерта, че след дискусии в Женева е изготвен „актуализиран и усъвършенстван мирен план“.