Нова Зеландия иска да унищожи дивите котки до 2050 г.

Дивите котки вече се ловят и убиват в някои райони

Нова Зеландия има за цел да изтреби дивите котки до 2050 г., обяви министърът на околната среда на страната, повтаряйки плановете от преди десетилетие, които предизвикаха остра реакция от страна на активистите за правата на животните.

Министърът на околната среда Тама Потака обяви в петък добавянето на дивите котки към световноизвестната стратегия „Без хищници до 2050 г.“. Това е първият случай, в който хищник е добавен към списъка от създаването му през 2016 г.

Дивите котки вече се ловят и убиват в някои райони, но хищниците в списъка са обект на координирани действия, с мащабни програми за изтребване и научни изследвания. По-подробни планове ще бъдат обявени през март 2026 г.

Повече от 2,5 милиона диви котки бродят в Нова Зеландия и на крайбрежните острови,

където могат да достигнат дължина до един метър, включително опашката, и тегло до 7 кг. Те са унищожили местната дива природа, включително като са изловили пукунуи, или южния дотер, на остров Ракиура Стюарт до ръба на изчезване, и убиват прилепи близо до планината Руапеху.

Включването на дивите котки идва след години на кампании и в миналото е срещало значителна обществена съпротива. Когато през 2013 г. екологът Гарет Морган стартира кампанията си „Cats to Go“ („Котките да си отидат“), тя беше посрещната с ужас. Конкурс, насърчаващ децата да стрелят по дивите котки, срещна отражение от групите за защита на правата на животните. Министерството на опазването на околната среда заяви пред Guardian, че обратната връзка по проекта на стратегията е била преобладаващо в подкрепа на контрола над котките, като 90% са се обявили за включването на дивите котки в списъка или за по-добро управление на котките.

Домашните котки, които не са включени в стратегията, също се считат за сериозна заплаха за биоразнообразието. Тяхното въздействие предизвика ожесточени дебати в страната, която обича котките, има една от най-високите ставки на домашни котки в света и неравномерни правила за собствеността.

Националната група за управление на котките, която включва Predator Free Trust и групи за защита на правата на животните като SPCA, се застъпва за отглеждането на котки вкъщи, използвайки слогана „Всяка котка в скута”.

Кристин Съмнър, научен сътрудник в SPCA, заяви, че разбира опасенията, че дивите котки нанасят вреда на дивата природа, и че очаква да се отпуснат повече средства и да се проведат повече проучвания за хуманни начини за контрол над тях.

И двете организации призовават правителството да приеме национално законодателство за управление на котките, което включва задължително поставяне на микрочип и кастриране на домашните котки – следващата граница в защитата на птиците.