Путин и Ердоган разговаряха по телефона, ето какво си казаха

Руският президент Владимир Путин заяви след телефонен разговор с турския лидер Реджеп Тайип Ердоган, че предложението за мир в Украйна от американския президент Доналд Тръмп може да послужи като основа за окончателно уреждане на конфликта, пишат руски медии. В официалното изявление на Кремъл се посочва, че разгледаната версия на плана съответства на обсъжданията от руско-американската среща на върха в Аляска и „по принцип би могла да формира основата за окончателно мирно решение“.

По време на разговора Путин потвърдил интереса на Русия към политическо и дипломатическо разрешаване на кризата в Украйна. От своя страна турският президент Ердоган изразил готовност да подкрепи преговорния процес и да предостави Истанбул като платформа за следващи разговори.

Двамата лидери са се споразумели за засилване на руско-турските контакти по украинския въпрос на различни нива, както и за продължаване на редовните консултации. В изявлението се посочва, че темите на обсъждане са включвали двустранното сътрудничество, разширяването на търговски и инвестиционни връзки и реализирането на стратегически енергийни проекти.

Ердоган е споделил впечатленията си от участието си в срещата на Г-20 в Йоханесбург и от срещите си с ръководителите на други държави, подчертавайки ангажимента на Турция към дипломатическото разрешаване на конфликта.