Почина легендарният изпълнител Джими Клиф

На 81 години почина легендарният реге изпълнител от Ямайка Джими Клиф. Новината бе съобщена в Instagram от съпругата му Латифа Чеймбърс, която уточни, че Клиф е починал след пристъп, последван от пневмония. Тя изказа благодарност към семейството, приятелите, колегите му и феновете по света, които са го подкрепяли през цялата му кариера. Съобщението е подписано и от децата им Лили и Акен.

Клиф остава в историята с хитове като „You Can Get It If You Really Want“, „I Can See Clearly Now“ и „Wonderful World, Beautiful People“. Главната му роля във филма от 1972 г. „The Harder They Come“ е високо оценена и е смятан за крайъгълен камък на ямайското кино.

Той е един от малкото музиканти, наред с Боб Марли, удостоени с ямайския Орден за заслуги, което подчертава значимостта му за музикалното и културно наследство на страната.