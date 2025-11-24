Мистерията в Перу: археолози разкриха кой е създал хилядите подредени дупки

Датирането на дупките предполага, че обектът е бил използван преди 600–700 години

Серия от около 5200 дупки, простиращи се на почти 1,5 километра през долината Писко в южните перуански Анди, озадачава изследователите от почти век. Но един нов поглед към мястото, наречено Монте Сиерпе, или „змийската планина“, може да помогне на археолозите да разгадаят защо древните хора са го построили преди стотици години, пише CNN.

„Лентата от дупки“, както неофициално се нарича, за първи път привлече вниманието, когато National Geographic публикува въздушни снимки на мястото през 1933 г.

Но няма писмени записи, свързани с образуването му, което оставя целта му отворена за интерпретация – и има много такива. Хипотезите за използването на дупките включват отбрана, счетоводство, съхранение, градинарство, събиране на вода и улавяне на мъгла. Хората, които подкрепят теорията за древните астронавти, вярвайки, че извънземните са реални и са оформили ранните цивилизации на Земята, също са предложили извънземни връзки.

Сега нови кадри, заснети с дрон, и микроботаничен анализ на прашинките, намерени в дупките, карат изследователите да предполагат, че мястото първоначално е служило като оживен пазар за цивилизация отпреди инките, а по-късно като метод за счетоводство за инките, според проучване, публикувано на 10 ноември в списанието Antiquity.

„Защо древните народи са направили над 5000 дупки в подножието на южните склонове на Перу?“, каза водещият автор на проучването д-р Джейкъб Бонгерс, цифров археолог в Университета в Сидни и гостуващ изследовател в Австралийския музей за научни изследвания. „Не знаем защо са тук, но сме събрали някои обещаващи нови данни, които дават важни улики и подкрепят нови теории за използването на обекта.“

Огромният мащаб на Монте Сиерпе затруднява проучването му,

но технологията на дроновете дава нова перспектива, казва съавторът на проучването Чарлз Станиш, професор в катедрата по антропология в Университета на Южна Флорида.

Всяка дупка е с ширина от 1 до 2 метра и дълбочина от 0,5 до 1 метър. Снимките, направени с дрона, показват, че те са организирани в около 60 отделни секции, разделени от празни пространства, каза Бонгерс. Неговият екип също така е успял да идентифицира модели – например, секция от 12 реда, в които се редуват седем и осем дупки, което предполага, че организацията не е случайна, добави той.

Древните цветни прашинки, открити в дупките, сочат наличието на култури като царевица, както и диви растения, включително тръстика и върба, които традиционно са се използвали за изработване на кошници, отбеляза Бонгерс.

Културите и другите стоки може да са били поставяни в тези кошници или депозирани в дупките, които може да са били облицовани с растителен материал.

Възможно е над или в близост до дупките да са били построени и структури, каза Бонгерс, но няма останали доказателства за съществуването на каквато и да е архитектура.

Екипът смята, че коренното население на доинкското кралство Чинча от крайбрежието и планинските райони на Перу може да е идвало да разменя стоки и да търгува, използвайки собствените си стоки, а не валута.

„Вероятно други важни ресурси като памук, кока, царевица и люти чушки са били поставяни в дупките и разменяни“, каза Бонгерс. „Например, определен брой дупки, съдържащи царевица, са били еквивалентни на определен брой дупки, съдържащи друг вид стока, като памук или кока.“

Ясните доказателства, предоставени от поленовия прашец, помагат да се изключат много от другите предложени употреби на обекта, каза д-р Денис Огбърн, доцент в катедрата по антропология в Университета на Северна Каролина в Шарлот. Огбърн не е участвал в новото проучване.

„Монте Сиерпе е обект, който наистина е бил загадка в археологията на Андите, и съм развълнуван да видя, че се провежда това проучване“, написа Огбърн.

Датирането на дупките предполага, че обектът е бил използван преди 600–700 години.

Докато екипът все още извършва радиовъглеродно датиране, за да определи точна хронология, те смятат, че обектът е бил построен по време на късния междинен период в Перу, между 1000 и 1400 г. сл. Хр., което съвпада с използването на обекта от цивилизацията преди инките.