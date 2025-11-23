Украйна иска от САЩ защита, подобна на НАТО

Украйна и нейните европейски съюзници ще настояват, че преговорите с Русия за каквито и да било териториални размени могат да се проведат едва след като войната по сегашната линия на контакт приключи, според хора, запознати с контрапредложението, което ще бъде представено на САЩ по-късно днес в Швейцария.

Отговорът им на 28-точковия план на САЩ изисква гаранция за сигурност от американците, която съответства на клаузата за взаимна отбрана от член 5 на НАТО, и изисква замразените руски активи да бъдат използвани за възстановяване и компенсация на Киев, според хора, които са говорили пред Bloomberg при условие за анонимност, за да обсъдят частни разсъждения. Те отхвърлят исканията на Москва Киев да отстъпи неокупираната територия на изток.

Освен това САЩ ще бъдат компенсирани за солидните гаранции, които предоставят, а руските активи ще останат замразени, освен ако Москва не се съгласи да плати за нанесените щети.

Други санкции ще бъдат отменени поетапно и Русия ще бъде постепенно върната в световната икономика, ако спазва споразумението.

Европейският отговор идва, докато съветниците по националната сигурност на САЩ, Украйна и Европа се готвят да се срещнат в Женева в неделя, за да обсъдят плана на САЩ, а президентът Доналд Тръмп продължава да настоява за бързо споразумение.

Съгласно предложените от САЩ условия, Украйна ще трябва да изтегли войските си от части от източната част на Донбас, които Русия не е успяла да окупира напълно. Районът ще се превърне в неутрална демилитаризирана буферна зона, международно призната като руска.

Москва също така ще получи де факто признание за Крим, Луганск и Донецк. По-голямата част от останалата част от фронтовата линия, включително в Херсон и Запорожие, ще бъде ефективно замразена.

Предложението на САЩ, което е изготвено с участието на Русия, също така ще ограничи размера на украинските въоръжени сили до 600 000 души.

Външният министър на САЩ Марко Рубио

Европейските лидери, заедно с членовете на Г-7 Канада и Япония, отхвърлиха идеята, че границите на Украйна могат да бъдат намалени или че въоръжените сили могат да бъдат ограничени, в изявление, направено в кулоарите на срещата на Г-20 в Южна Африка в събота.

Според източници по-висок таван може да бъде договорен. Украйна вече е заявила, че се нуждае от армия от най-малко 800 000 войници в мирно време.

Много други клаузи, предложени от САЩ, включително връщането на всички заложници, включително деца, биха били приемливи. Плановете трябва да включват програма за събиране на семействата и разпоредби за справяне с страданията на жертвите от войната, заявиха източниците.

Всяко споразумение ще бъде наблюдавано под надзора на САЩ и гарантирано от мирен съвет, председателстван от Тръмп.