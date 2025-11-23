САЩ, Украйна и нейните европейски съюзници обсъждат мирния план в Женева

Европа носи своите контрапредложения за Доналд Тръмп

САЩ, Украйна ще проведат разговори в Женева по новия американски „мирен план“, съобщиха западни медии. Към срещата ще се присъединят и европейските съюзници на Киев.

Очаква се американската делегация да бъде водена от държавния секретар Марко Рубио. В нея ще участват и пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф и министърът на армията на САЩ Дан Дрискол. Украинската делегация се води от Андрей Йермак, ръководител на офиса на Зеленски, и включва високопоставени служители по сигурността. Ще присъстват и съветници по националната сигурност от Германия, Франция, Италия и Великобритания.

Съюзниците на Киев ще представят своите контрапредложения. Бьорн Зайберт, дясната ръка на Урсула фон дер Лайен, пътува до решаващата среща в Швейцария, за да представи позицията на ЕС, съобщи Politico.

Европа не пристигна с празни ръце. Според The ​​Washington Post, в Женева е доставен документ, съдържащ контрапредложения за Доналд Тръмп. Той съдържа три ключови точки:

- Въоръжените сили на Украйна няма да подлежат на никакви ограничения в числеността и въоръжението.

- Украйна ще си възвърне контрола над Запорожката атомна електроцентрала, язовир Каховка, пунктовете за преминаване на река Днепър и Кинбърнската коса.

- Всички други териториални спорове ще бъдат обсъждани едва след прекратяването на огъня, което означава, че изтеглянето на войските от Донбас в името на прекратяването на огъня не е на масата за преговори.

Пред репортери в Белия дом, президентът на САЩ Доналд Тръмп отговори на въпрос какво би се случило, ако Киев се откаже от сделката. Той заяви, че Киев може „да продължи да се бори с всички сили“ и посочи, че планът в сегашния му вид не е окончателното предложение на Белия дом.

Междувременно, от администрацията на Тръмп заявиха, че САЩ искат да избегнат "застрашаването на суверенитета на Украйна".

„Суверенитетът на Украйна не може да бъде компрометиран при никакви обстоятелства. Това би отворило вратите към Европа“, е заявил ключов служител от Вашингтон пред The ​​Washington Post. „Не искаме Украйна да се разпадне“, обяснил той, наричайки подобен сценарий „второто пришествие на Югославия“, чието разпадане през 1991 г. доведе до десетилетие регионални конфликти.

Източниците също така твърдят, че администрацията на Тръмп е „100 процента“ ангажирана с продължаването на подкрепата на американското разузнаване за Украйна. Белият дом също така признава, че „гаранциите за сигурност все още не са достатъчно силни“ в 28-точковия мирен план.

Според източници, близки до преговорите, Тръмп може да увеличи или премахне предложения лимит от 600 000 войници за украинската армия. Освен това, за да се засили следвоенното възпиране, служители обмислят доставката на ракети „Томахоук“ на Украйна, ако бъде постигнато мирно споразумение.