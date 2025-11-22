Евролидери със съвместно изявление за американския мирен план за Украйна

Категорично се придържаме към принципа, че границите не могат да бъдат променяни със сила

Западни лидери публикуваха съвместно изявление относно американския мирен план за Украйна, подчертавайки, че границите не могат да се променят със сила.

"Категорично се придържаме към принципа, че границите не могат да бъдат променяни със сила." Това се казва в разпространено изявление на евролидери по повод оповестения руско-американски мирен план за Украйна.

Изявлението е подписано от председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антониу Коща, президентите на Франция Еманюел Макрон и на Финландия Александер Стуб, канцлера на Германия Фридрих Мерц, премиерите на Великобритания Киър Стармър, Италия Джорджа Мелони, Испания Педро Санчес, Нидерландия Дик Схоф, Ирландия Михол Мартин, Норвегия Юнас Гар Стьоре, както и от представителите на Канада и Япония – Марк Карни и Санае Такаичи.

Лидерите подчертават, че всички елементи от плана, свързани с ЕС и НАТО, изискват съгласието на съответните държави членки. В същото време те приветстват усилията на САЩ за постигане на мир и посочват, че предложеният проект е основа, която ще изисква допълнителна работа и обсъждания.