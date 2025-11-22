Мерц: Обясних на Тръмп ангажимента на Европа към Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че по време на дълъг телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп е подчертал, че Европа трябва да участва във всеки процес за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

„Ако Украйна загуби тази война и евентуално се разпадне, това ще има отражение върху европейската политика и целия континент. Именно затова сме толкова ангажирани с този въпрос“, обясни Мерц след срещата на Г-20 в Йоханесбург.

Канцлерът уточни, че е представил тази позиция на Тръмп в хода на разговора.