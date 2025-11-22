Опустошителни бури удариха Северозападна Гърция

Силни бури и поройни дъждове нанесоха сериозни щети на множество населени места в Северозападна Гърция, съобщават местни медии, цитирани от ДПА.

Наводнения засегнаха десетки домове – приземни етажи и мазета бяха залети, автомобили бяха отнесени от водата, а свлачища блокираха ключови пътни отсечки. По данни на гръцката метеорологична служба в района на Янина са паднали около 280 мм дъжд само за няколко часа.

Сериозни проблеми има и на остров Корфу. Кметът на Северно Корфу съобщи, че село Карусадес, в което живеят около 2000 души, е напълно откъснато от света – дори местният полицейски участък е затрупан от тонове кал. Очаква се тежка техника от континента, за да се разчистят свлачищата.

Много пътища на острова са непроходими или разрушени, а училищата ще останат затворени в понеделник.