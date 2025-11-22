Гърция: Не сме длъжни да искаме разрешение от Москва

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис заяви, че страната води международните си отношения в съответствие с международното право и с уважение към суверенитета на другите държави, след като Москва отправи заплахи по повод договора между Атина и Киев за съвместно производство на морски дронове, пише БНР.

„Не сме задължени да искаме разрешение от Москва, Гърция е независима държава“, заяви говорителят на гръцкото правителство Маринакис.

От своя страна говорителят на руското външно министерство Мария Захарова отбеляза, че Атина е сред първите страни, предоставили военна помощ за Киев, и твърди, че изпратените оръжия се използват от украинската армия в райони с етнически гърци.

По време на срещата си с президента Зеленски, премиерът Мицотакис е изразил загриженост за сигурността на етническите гърци, живеещи предимно в района на Одеса.

Европейската комисия също изрази пълна солидарност с Гърция. Говорителят на комисията Анита Харпър коментира пред гръцките медии: „Не е изненадващо, че Русия прибягва до заплахи.“