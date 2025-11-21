Никола Саркози издава книга за живота зад решетките

Бившият държавен глава прекара три седмици в затвора

Бившият френски президент Никола Саркози обяви, че на 10 декември излиза книгата му „Дневникът на един затворник“, вдъхновена от престоя му в парижкия затвор „Ла Санте“, където Саркози беше настанен на 21 октомври.

В откъс от книгата той описва ежедневието в килията.

„В затвора няма какво да се види и няма какво да се прави. Тишина няма — шумът е постоянен. Както в пустинята, вътрешният живот се засилва.“

Бившият държавен глава прекара три седмици зад решетките, преди да бъде освободен на 10 ноември. Освобождаването му последва след информация за заплахи срещу живота му — по-малко от 24 часа след началото на петгодишната му присъда за участие в престъпна конспирация. За сигурността му бяха назначени двама постоянни полицейски охранители, разположени в съседни килии.