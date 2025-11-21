Хърватия увеличава броя на стоките с ограничени цени до сто продукта

Още по темата: Гърция е сред държавите с най-ниска инфлация на храните 11.11.2025 10:16

Търговците на дребно са длъжни да предлагат поне един продукт от списъка

Хърватското правителство реши да добави 30 продукта към списъка с продукти с ограничени цени, с което общият им брой става 100, обяви хърватският министър-председател Андрей Пленкович на правителствена сесия, съобщава Xinhua.

„По този начин искаме да помогнем на най-уязвимите, да облекчим цените на потребителската кошница и да противодействаме на инфлационния натиск“, заяви Пленкович.

Съгласно новия указ, търговците на дребно са длъжни да предлагат поне един продукт от списъка с ясни обозначения. Магазините с площ над 400 квадратни метра трябва да продължат да предоставят отделни зони за продукти с ограничени цени.

Междувременно хърватският министър на икономиката Анте Сусняр заяви, че търговците на дребно се насърчават да предлагат по-ниски цени от ограничените, когато пазарните условия го позволяват. Правителството ще продължи да наблюдава развитието на пазара и изпълнението на решението и ще коригира мерките, ако е необходимо.

30-те нови продукта, от общо 100 артикула, са предимно храни, зеленчуци, плодове и хигиенни продукти за ежедневието.

С годишна инфлация от 3,6% през октомври, потребителските цени в Хърватия са сред най-високите в еврозоната.