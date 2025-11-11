Гърция е сред държавите с най-ниска инфлация на храните

Още по темата: Гърция намали цените на повече от 2000 продукта в супермаркетите 15.10.2025 11:42

Това поставя Гърция на най-ниското място в ЕС

Според последните данни на ОИСР за септември 2025 г. инфлацията на хранителните продукти в Гърция е била 1,4%, в сравнение с 3,5% средно за ЕС и 5% в страните от ОИСР, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Това поставя Гърция на най-ниското място в ЕС и на четвъртото най-ниско място сред 38-те страни членки на ОИСР. Всъщност, според данни на Евростат, Гърция е имала по-ниска инфлация от средната за ЕС през 13 от последните 16 месеца, докато в продължение на три последователни месеца през зимата – декември 2024 г., януари и февруари 2025 г. – инфлацията на храните в страната е била отрицателна, нещо, което не се е случвало от 2021 г. насам.

Феноменът на високите цени остава международен и многоизмерен.

Екологичните и други европейски ограничения – като например правилата за производството на говеждо месо – влияят върху разходите на целия пазар. И високите цени, разбира се, не засягат само храните – където Гърция се справя значително по-добре от средното за Европа – но и други сектори, които засягат ежедневието на гражданите: енергетика, жилища, транспорт.

Това показват и данните на ОИСР за инфлацията на годишна база (септември 2024 г. до септември 2025 г.) за Гърция. При общо 1,9% „приносът“ на храната е 0,3%, като енергията и други стоки и услуги допълват картината.