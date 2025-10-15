Гърция намали цените на повече от 2000 продукта в супермаркетите

Още по темата: Гърция намалява на цените на 1000 продукта в супермаркетите 07.10.2025 08:53

Повече от 2000 продуктови кода вече са налични на намалени цени по рафтовете на супермаркетите, със среднопретеглена отстъпка от 8%, обяви Министерството на развитието в сряда като част от нова инициатива, насочена към облекчаване на разходите на домакинствата, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Усилията са резултат от сътрудничество между Министерството на развитието и големите търговски вериги и доставчици.

„В трудна глобална среда ние непрекъснато се борим с всичко по силите си, за да ограничим цените, особено на стоките от първа необходимост“, каза министърът на развитието Такис ​​Теодорикакос. „Целта ни е да осигурим здравословна конкуренция и същевременно оказваме натиск върху пазара по всякакъв законов начин да намали среднопретеглената си печалба, в полза на обществото и особено на тези, които изпитват затруднения, като намалим цените на колкото се може повече продукти. В този контекст днес търговските вериги и доставчиците обявяват среднопретеглено намаление от 8% за над 2000 ключови продуктови кода“, добави той, описвайки мярката като „положителна и необходима“ и изразявайки надежда, че инициативата ще се разшири допълнително.

Теодорикакос се срещна с Апостолос Петалас, генерален мениджър на Асоциацията на супермаркетите на Гърция, който потвърди, че в програмата за отстъпки вече са включени над 2000 кода – което значително надхвърля първоначалните цели.

Междувременно Теодорикакос заяви, че през следващите дни ще започнат консултации относно създаването на нов независим орган за защита на потребителите и надзор на пазара, „чието функциониране ще засили механизмите за контрол и ще изясни напълно правната рамка с кодификацията на потребителското законодателство“.

Гърция се бори с постоянен инфлационен натиск, обусловен от международните цени на енергията, прекъсванията във веригите за доставки и свързаните с климата въздействия върху производството на храни. Тези фактори правят все по-трудно за домакинствата, особено за най-уязвимите, да управляват основните си разходи.