Германия осъжда заплахата на Медведев за отвличане на Мерц

В понеделник Германия осъди изявленията на бившия руски лидер Дмитрий Медведев, който заяви, че може да обмисли операции по отвличане на канцлера Фридрих Мерц, подобни на действията на САЩ във Венецуела, при които беше заловен президентът Николас Мадуро.

"Както можете да си представите, ние, разбира се, взехме под внимание тези изявления и, както вероятно можете да си представите, федералното правителство осъжда всякаква форма на подобни изявления и заплахи по най-категоричен възможен начин", заяви Себастиан Хиле, говорител на правителството, на брифинг за пресата в Берлин, цитиран от Anadolu Agency.

Той повтори, че канцлерът е "добре защитен и в безопасност" въпреки руските заплахи.

Медведев заяви в неделя, че би могъл да предвиди операции по отвличане на други световни лидери, подобни на действията на САЩ във Венецуела, като посочи Мерц сред тях.

"Отвличането на неонациста Мерц може да бъде отличен обрат в този карнавал от събития", каза Медведев, който е заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, цитиран от държавната информационна агенция ТАСС.

Подобен сценарий не е нереалистичен, тъй като "дори има основания за преследването му в Германия, така че не би било загуба, особено след като гражданите страдат ненужно", добави Медведев.

Мадуро и съпругата му бяха заловени при военна операция на САЩ в събота и сега са обвинени в трафик на наркотици в Ню Йорк.