Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия и бивш президент Дмитрий Медведев предупреди, че нападението на САЩ срещу Венецуела на 3 януари и отвличането на президента Николас Мадуро демонстрират необходимостта потенциалните цели на западните атаки да се съсредоточат върху укрепването на отбранителните си способности, пише военното издание Military Watch.

„Операцията в Каракас се превърна в най-доброто доказателство за факта, че всяка държава трябва да укрепи въоръжените си сили максимално, като попречи на различни богати и нагли индивиди лесно да променят конституционния ред в търсене на петрол или нещо друго“, отбеляза той. „Само ядрен арсенал може да осигури максимално укрепване, гарантирайки, че страната ще бъде надеждно защитена!“, добави той, завършвайки: „Да живее ядреното оръжие!“. Това изявление далеч не е изолирано и подчертава преобладаващото мнение в Русия, тъй като страната се стреми да избегне да бъде обект на нападения, както станаха други като Иран, Ирак и Югославия.

След рязък спад в икономиката и конвенционалните си сили след разпадането на Съветския съюз, руското Министерство на отбраната отдели над 80% от финансирането за обществени поръчки за модернизиране на стратегическите ядрени сили на страната. Инвестициите в ядрени способности се увеличиха допълнително от началото на 1999 г., след като нападението на НАТО срещу Югославия породи сериозни опасения в Москва относно възможността държавите от Западния блок да предприемат подобни военни действия срещу Русия. Въпреки спада в множество области на руските конвенционални сили, от изтребителната авиация до надводния флот , ядрените сили на страната запазиха водещото си международно положение в света, постигнато по време на съветската епоха, съчетавайки най-големия арсенал и най-модерната и разнообразна гама от превозни средства.

През декември 2025 г. беше разкрито, че Държавната програма за въоръжаване на руското Министерство на отбраната за периода 2027-2036 г. обръща специално внимание на модернизацията на ядрената триада и противовъздушната отбрана на страната. Ядрените средства за възпиране на страната продължиха да се модернизират, включително на стратегическо ниво с продължаващо производство на междуконтинентални балистични ракети „Ярс“ и „Сармат“, хиперзвуков планируващ кораб „Авангард“, стратегически ядрени подводници клас „Борей“ и техните ракети РСМ-56, и стратегически ядрени подводници клас „Хабаровск“ с техните подводни дронове 2M39 „Посейдон“, въоръжени с ядрено оръжие. Способността за управление на ескалацията чрез използване на тактически ядрени оръжия също нарасна, включително чрез закупуването на балистични ракети със среден обсег „Орешник“, хиперзвукова крилата ракета „Циркон“, дозвукова крилата ракета с по-голям обсег 9M729 и уникалната крилата ракета с неограничен обсег 9M730 „Буревестник“.