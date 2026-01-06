Зеленски: Украйна продължава преговорите, но се готви и за продължаване на войната

След като мирните преговори за Украйна продължават вече близо година – с прекъсвания, забавяния и десетки рундове – президентът Володимир Зеленски доскоро подчертаваше положителните сигнали, предава The New York Times.

По думите му разговорите са „90% завършени“, а Украйна работи „всяка минута“, за да сложи край на войната.

В последните дни обаче, на фона на оставащата неяснота дали Русия е готова да приеме каквото и да е споразумение, Зеленски направи едни от най-скептичните си изявления от месеци насам. Той заяви, че Украйна води преговори, но едновременно с това се подготвя за възможността войната да продължи.

„Не искам и няма да чакам още шест месеца с надеждата, че може би ще се получи“, заяви Зеленски пред журналисти в Киев през уикенда. „Има два пътя: първият приоритет е прекратяването на войната, вторият – да бъдем подготвени за негативни стъпки от страна на Русия, за нейното нежелание да сложи край на войната.“

Засега Украйна, Съединените щати и европейските държави продължават консултациите помежду си. Във вторник европейските лидери ще се съберат на среща на върха в Париж, посветена на ангажиментите за гарантиране на сигурността на Украйна след войната.

Междувременно държавният секретар на САЩ Марко Рубио отмени планирано участие, след като действията на Вашингтон за отстраняване на венецуелския лидер Николас Мадуро създадоха риск от дипломатическо и военно отклоняване на вниманието от водените от САЩ мирни усилия за Украйна.