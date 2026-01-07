Испания планира 3,1% ръст на минималната работна заплата през 2026 г.

Още по темата: От 2026 г.: Испания променя възрастта за пенсиониране 01.01.2026 15:01

Понастоящем тази заплата е 1184 евро на месец

В сряда правителството предложи на синдикатите и работодателите минималната междупрофесионална заплата да се увеличи с 3,1% през 2026 г., достигайки 1221 евро бруто на месец в 14 плащания (17 094 евро на година). Понастоящем тази заплата е 1184 евро на месец, така че предложението ще означава 37 евро повече на месец, а получателите й ще продължат да не плащат данък върху доходите, както потвърди държавният секретар по труда Хоакин Перес Рей, цитиран от El Pais.

Социалните партньори трябва да съобщят в следващите дни дали подкрепят или не това предложение. По принцип синдикатите CC OO и UGT ще дадат своето съгласие на предложеното в понеделник, но освен това след тази среща се появи неочакваната възможност и работодателите да подкрепят увеличението от 3,1 % — спрямо 1,5 %, което предложиха първоначално — според надеждите, изразени от самия Перес Рей.

„Причината за тази промяна в позицията на работодателите е ангажиментът на Министерството на труда да преговаря с останалата част от правителството (главно с министерствата на финансите и икономиката) за „облекчаване на правилата за деиндексация на минималната работна заплата в публичните договори“, заяви държавният секретар.

Във всеки случай Диас потвърди, че с или без подкрепата на работодателите, увеличението ще бъде одобрено в най-скоро време от Министерския съвет и ще има обратно действие за всички заплати на близо 2,5 милиона получатели на този доход от 1 януари тази година.

По този начин правителството е избрало ниския диапазон на увеличение на този доход, предложен от експертната комисия, която предложи увеличение от 3,1%, ако минималната заплата продължи да не се облага с данък върху доходите, или 4,7%, до 1240 евро месечно (17 360 евро годишно), ако получателите започнат да плащат данъци на Министерството на финансите за този доход. По този начин Перес Рей се е ангажирал, че „получателите на този доход няма да плащат данъци“, противно на това, което Министерството на финансите настояваше.

Въпреки това, ангажиментът на Министерството на труда е, че нетният размер на този доход ще бъде 17 094 евро годишно, за което Министерството на финансите ще трябва да приеме, когато е необходимо, съответните отстъпки, които да запазят получателите необлагаеми с данък в кампанията за данъчното облагане за 2026 г.