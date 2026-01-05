Зеленски назначи временен ръководител на СБУ

След оставката на Василий Малюк

Началникът на Центъра за специални операции "А" на Службата за сигурност на Украйна Евгений Хмара ще бъде временно изпълняващ длъжността председател на СБУ след оставката на Василий Малюк, съобщи пред журналисти съветникът на президента на Украйна по комуникациите Дмитрий Литвин, предава Радио НВ.

Генерал-майор Хмара е назначен за началник на специалното подразделение „А“ на СБУ на 25 август 2025 г. с указ на президента. Преди това той ръководеше Центъра за специални операции за борба с тероризма на службата.

По-рано днес президентът Володимир Зеленски проведе среща с Хмара, на която обсъдиха опита на специалните части на ЦСО „А“ и текущите операции, които се подготвят.

Преди това Зеленски потвърди оставката на Малюк, който обяви, че напуска ръководството на СБУ, но остава в системата, за да продължи да осъществява „асиметрични специални операции от световно ниво, които ще нанасят максимални щети на Русия“.