"В Кремъл ще отворят шампанско": Зеленски маха шефа на СБУ?

Украинският президент Володимир Зеленски възнамерява да отстрани 42-годишния ген. Васил Малюк, който ръководи дръзката операция „Паяжина“ и други мащабни саботажни атаки срещу Русия, от поста му на ръководител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), ключовата контраразузнавателна агенция в страната. Това съобщи Politico, позовавайки се на анонимни украински източници.

„Има опити за отстраняване на Малюк, но все още нищо не е окончателно решено. Преговорите продължават. Но ако той напусне СБУ, това сериозно ще отслаби способността на Украйна да се защитава. В Кремъл ще отворят шампанско, ако Малюк бъде освободен от поста си“, казал един от източниците на изданието.

Евентуалното отстраняване на настоящия ръководител на СБУ е част от правителствените промени в администрацията на Зеленски, при които вече беше сменен ръководителят на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Министерството на отбраната на Украйна - Кирило Буданов.

"РБК-Украйна" съобщи за предстоящото уволнение на Малюк още на 2 януари, позовавайки се на свои източници. Те също са отбелязали, че въпросът все още не е решен и че оставката ще трябва да бъде одобрена от Върховната рада.

В събота вечер самият Зеленски косвено потвърди евентуалната кадрова промяна. „Уважавам всички, но ще изпълня ротациите, за които съм решил“, каза украинският президент на среща с журналисти, визирайки рокадите в сферата на сигурността.

Малюк ръководи СБУ от 2023 г. Той е командвал редица нашумели покушения и дръзки специални операции на руска територия, като например операция „Паяжина“ през 2025 г., по време на която украински дронове, изстреляни от камиони, удариха руски стратегически бомбардировачи на няколко летища. Щетите от тази атака срещу руски военни самолети бяха оценени на 7 милиарда долара. Малюк е свързан и с атаки срещу Кримския мост, руския "сенчест флот" и съоръжения на петролната индустрия в Русия.

„Малюк е на правилното място и работата на службата за сигурност го доказва. Именно той превърна СБУ в ефективна разузнавателна агенция, провеждаща уникални специални операции и даваща на Украйна силни „карти“ на масата за преговори“, заявил пожелал анонимност украински служител пред "Политико".

Според украинския депутат Ярослав Железняк от партия „Голос“, Зеленски иска Малюк на нова позиция. Източници на изданието са потвърдили, че президентът му е предложил място в Службата за външно разузнаване (СВРУ), ръководена преди това от Олег Ивашченко, или в Съвета за национална сигурност (НСБУ), ръководен от Рустем Умеров.

Тази седмица Зеленски назначи Кирило Буданов, началник на Главното разузнавателно управление на Украйна, за ръководител на президентската администрация, замествайки Андрей Йермак, който беше уволнен заради корупционен скандал.