Ердоган: Завръщането на Турция към програмата F-35 е необходимо за сигурността на НАТО

Президентът Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Турция трябва да се присъедини отново към програмата F-35, добавяйки, че това ще спомогне за укрепването на отношенията с Вашингтон и засилването на сигурността на НАТО, съобщава TRT Haber.

Позовавайки се на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом през септември 2025 г., Ердоган описа решението да се изключи Турция от програмата F-35 поради закупуването на военно оборудване от Русия като „несправедливо“ и заяви, че лично е предавал този въпрос на Тръмп.

Ердоган заяви, че преизбирането на Тръмп за президент на САЩ представлява възможност за развитието на отношенията между Турция и САЩ на по-разумна и конструктивна основа.

По въпроса за F-35 Ердоган заяви:

„За Турция е важно и необходимо да получи самолетите F-35, за които вече е платила, и да бъде възстановена в програмата.“

Ердоган също така посочи, че това ще доведе до по-добри отношения със САЩ и ще допринесе за отбраната на НАТО.

По отношение на евентуалната покупка на самолети F-16 Block, Ердоган отбеляза, че Турция очаква условията да бъдат в съответствие с духа на НАТО, като даде за пример покупката на самолети Eurofighter Typhoon.

По отношение на наказателното дело, заведено срещу Halkbank в САЩ, Ердоган заяви, че Турция счита тези обвинения за неоснователни и води преговори, за да гарантира, че банката няма да бъде „подложена на несправедливи наказания“, като изрази надежда за справедлив изход в пълно съответствие със закона.

По отношение на енергийните отношения между Турция и САЩ Ердоган заяви:

„Значително увеличихме доставките си на втечнен природен газ, особено от САЩ“, като подчерта, че това дава на Турция важна позиция в веригата на доставки."

Ердоган подчерта, че позицията на Турция е много ясна, като сподели мнението, че „ние действаме в съответствие с нашите национални интереси и енергийна сигурност“.

Ердоган заяви:

„Като страна, която разчита на вноса за значителна част от нуждите си от въглеводороди, ние трябва да възприемем предпазлив и балансиран подход по всички въпроси, които биха могли да засегнат нашата енергийна сигурност“.

Ердоган подчерта, че способността на Турция да остане извън войната между Русия и Украйна означава, че тя може да продължи да играе потенциална роля на домакин на бъдещи мирни преговори, като добави, че Анкара може да подкрепи и наблюдението на всяко примирие.

„Турция е единственият участник, който може да разговаря директно както с Путин, така и с украинския президент Володимир Зеленски“, заяви президентът Ердоган, добавяйки, че вратите на Турция са отворени за всички и че той многократно е изяснявал това както на руския, така и на украинския лидер.

Ердоган остро критикува действията на израелския премиер Бинямин Нетаняху в Палестина, като подчерта, че международните сили за стабилизация, които се очаква да бъдат създадени в Газа, ще „се борят за легитимност“ в сценарий без Турция.

„Благодарение на нашите дълбоки исторически връзки с палестинската страна, каналите за сигурност и дипломация, които сме използвали с Израел в миналото, и регионалното ни влияние като член на НАТО, ние сме в ключова позиция за такава задача“, заяви президентът Ердоган, като предаде посланието, че Турция е готова да поеме всякаква отговорност за траен мир в Газа.