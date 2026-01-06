Дмитриев: САЩ вече са решили въпроса с Гренландия и могат да се насочат към Канада

Специалният представител на руския президент за инвестициите и икономическото сътрудничество с чужбина Кирил Дмитриев коментира, че САЩ вече са решили проблема с Гренландия и на фона на бездействието на Европейския съюз могат да се заемат с Канада, пишат руски медии.

"Гренландия изглежда вече е решен въпрос, ЕС ще продължи да прави това, което васалите правят най-добре: да "следят ситуацията" и да демонстрират двойни стандарти. Канада ли е следващата?", написа Дмитриев в социалната мрежа "Екс".

По-късно той коментира публикация на потребител в X, който прикачи карта на света, разделена на три части между президента на САЩ Доналд Тръмп, президента на Русия Владимир Путин и председателя на КНР Си Цзинпин.

"Епоха на преначертаване на картите на влияние, ЕС "внимателно следи" ситуацията", коментира Дмитриев.