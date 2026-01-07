Предозирането с добавки с витамин D може да причини отравяне

Мазните риби като риба тон, скумрия и сьомга, както и маслото, яйчният жълтък, черният дроб и сушените гъби са естествени източници на витамин D

Рискът от отравяне е по-висок при възрастни хора, деца и жени

Неконтролираната употреба на добавки с витамин D може да доведе до отравяне и сериозни здравословни усложнения, предупреди турски експерт по ендокринология, подчертавайки рисковете от прекомерен и неконтролиран прием.

Проф. д-р Мустафа Алтай, специалист по ендокринология и метаболитни заболявания в Учебната и изследователска болница към Университета по здравни науки в Анкара, нивата на витамин D над определен праг представляват значителна опасност, предава Anadolu Agency.

"Когато нивото на витамин D надвиши 100 нанограма на милилитър, съществува риск от отравяне с витамин D", каза Алтай.

Говорейки за дефицита на витамин D и нарастващата употреба на добавки, особено през зимните месеци, Алтай обясни, че производството на витамин D намалява през есента и зимата, защото слънчевата светлина не достига до Земята под подходящи ъгли.

В резултат на това, хора, които нямат достатъчно запаси от витамин D, могат да развият дефицит или недостатъчност. Алтай каза, че ниво на витамин D в кръвта от 30 до 50 ng/mL е адекватно за мускулно-скелетното здраве при здрави възрастни.

"Ако измереното ниво на витамин D е между 12 и 20 ng/mL, го считаме за витамин D недостатъчност. Ако е под 12 ng/mL, го определяме като витамин D дефицит", обясни той.

Алтай предупреди, че прекомерният прием може да бъде опасен, отбелязвайки, че витамин D се натрупва в организма и не може лесно да се отдели.

"След като нивото на витамин D надвиши 100 ng/mL, рискът от отравяне се увеличава. Прекомерният и неконтролиран прием може да доведе до токсични ефекти", добави той.

Не бъркайте лечението с добавките

Алтай каза, че симптомите на дефицит на витамин D са по-чести сред хора с ограничено излагане на слънце, особено тези, които работят на закрито.

"Тези хора могат да изпитват умора, мускулна слабост, затруднено ходене и мускулни и костни болки", обясни той, добавяйки, че дългосрочният и тежък дефицит може да доведе до остеопороза и костни фрактури.

Специалистът отбеляза, че мазните риби като риба тон, скумрия и сьомга, както и маслото, яйчният жълтък, черният дроб и сушените гъби са естествени източници на витамин D, но подчерта, че само диетата обикновено е недостатъчна.

"Ако не е възможно адекватно излагане на слънце, могат да се използват хранителни добавки. Това обаче не са дози на лекарствено ниво", каза Алтай.

"Предписваме лечение с витамин D в индивидуализирани дози само в случаи на дефицит или недостатъчност. Лечението и добавките не трябва да се бъркат", добави той.

Алтай подчерта, че отравянето с витамин D е рядкост, когато витаминът се произвежда естествено чрез слънчева светлина или се получава от храна, но най-често се причинява от прекомерна употреба на хранителни добавки.

"Понякога хората приемат много високи дози или използват добавки за дълги периоди без медицинско наблюдение", каза той и посочи: че допустимата горна дневна граница на прием на витамин D е 4000 международни единици.

"Еднократна доза над 40 000 единици или продължителна употреба над 4000 единици дневно може да повиши нивата на витамин D до токсични граници", каза Алтай, добавяйки, че отравянето се наблюдава най-често при възрастни хора, малки деца и жени.

Високите нива на калций са ранен предупредителен знак

Алтай изясни, че първият признак на отравяне с витамин D е повишените нива на калций в кръвта.

"Това може да причини гадене, повръщане, често уриниране, дехидратация, умора и мускулна слабост", каза той.

"В по-тежки случаи могат да се развият камъни в бъбреците, остро бъбречно увреждане, нарушения на сърдечния ритъм, също неврологични или психиатрични симптоми като объркване, депресия и дори кома. Някои случаи могат да станат животозастрашаващи", алармира специалистът.

Той подчерта, че при съмнение за отравяне приемът на витамин D и калций трябва незабавно да се спре и да се потърси медицинска помощ.

"В зависимост от клиничното състояние може да се наложи хоспитализация и лечение", обясни той, добавяйки, че обществената осведоменост, употребата на хранителни добавки, основани на насоки, и медицинското проследяване са от съществено значение за предотвратяване на отравяне.

Алтай също така отбеляза, че възрастните хора, хората със затлъстяване, работещите на закрито, пациентите с остеопороза, нарушения на малабсорбцията, хронични заболявания или тези, които използват определени лекарства, са изложени на по-висок риск от дефицит на витамин D.

Нивата на витамин D в тези групи трябва да се измерват под медицинско наблюдение, особено през есента и зимата.

За лица извън рисковите групи рутинните тестове и приемането на добавки не са необходими, като няма достатъчно научни доказателства, показващи допълнителни ползи за здравето за хора с нормални нива на витамин D.

Най-подходящото време за излагане на слънце

Алтай обясни, че в Турция слънчевата светлина е подходяща за производството на витамин D между март и октомври.

Той препоръча да се излиза навън три до четири дни в седмицата между 10:00 и 16:00 часа, добавяйки, че 10 до 15 минути излагане на слънце може да са достатъчни за хора със светла кожа, докато тези с по-тъмна кожа може да се нуждаят от до 35 минути. Ръцете, ръцете, лицето или краката трябва да бъдат директно изложени на слънчева светлина. Експертът предупреди, че слънцезащитните продукти със защитен фактор 15 или по-висок блокират UV-B лъчите, необходими за производството на витамин D.

"Излагането на въздействието извън препоръчителните срокове може да увеличи риска от рак на кожата", алармира Алтай.