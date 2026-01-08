Археолози откриха 60 000-годишни отровни стрели от Каменната ера

Токсинът е бил открит и върху върхове на стрели

Учените са установили, че използването на биологични оръжия датира отпреди поне 60 000 години, като са открили най-старите доказателства за стрели с отровни върхове.

Когато ловците от каменната епоха преследвали плячката си в днешна Южна Африка, те били въоръжени не само с лъкове и стрели, но и с допълнителен ингредиент, за да са сигурни, че ще повалят жертвата си.

Върховете на стрелите им били покрити с химикали, извлечени от растението, известно като gifbol или Boophone disticha. То съдържа токсични вещества, включително буфандрин и епибуфанизин, които могат да доведат до възбуда, ступор и смърт, пише The Times.

Растението, известно местно като „отровна луковица на бушмените“, все още се използва от традиционните ловци, които извличат млечния му сок и го превръщат в паста, която нанасят върху стрелите си. При по-едри животни като еланд, вид антилопа, отровата може да подейства след часове или дни.

Изследователи от Южна Африка и Швеция казват:

„Ранените животни обикновено продължават да тичат няколко километра, през което време ловците ги проследяват, понякога в продължение на ден или повече.“ В по-ниски дози то има лечебни приложения.

Археолозите са открили, че употребата на растението от ловците като отрова,

която се нанася върху върховете на стрелите, датира отпреди поне 60 хиляди години.

Проучването, публикувано в списанието Science Advances, посочва, че това е първото категорично доказателство за използването на отровни стрели през плейстоценската епоха, продължила от 2,6 милиона до 11 700 години назад. Доказателства за стрели с отровни върхове са били открити и преди, датиращи отпреди 6700 години, а следи от „апликатор за отрова“ са били открити и отпреди 24 000 години, но има спорове относно тази находка.

Веществото е било идентифицирано върху 60 000-годишни кварцови върхове на стрели, открити в скалното убежище Умлатузана в Квазулу-Натал в Южна Африка.

Откритието също така предоставя доказателства, че ранните хора в региона са били способни на сложни мисловни процеси, необходими за планиране, извличане, смесване и нанасяне на отрова върху оръжията си.

Професор Андерс Хьогберг от Катедрата по културни науки в Университета Линеус в Швеция каза:

„Използването на отрова за стрели изисква планиране, търпение и разбиране на причинно-следствената връзка. Това е ясен знак за напреднало мислене при ранните хора.“

Токсинът е бил открит и върху върхове на стрели, събрани от пътешественици от 18-ти век, което показва, че вероятно е бил в постоянна употреба през дълъг период от време.