Петролът поевтинява, а рекордното рали на акциите отслабна в Азия

Рекордното глобално рали на акциите загуби инерция в Азия, след като рязкото покачване доведе до признаци на прегряване на пазарите, а влошаващите се отношения между Китай и Япония допълнително повлияха на настроенията, пише Bloomberg.

Стойността на индекса на глобалните акции спадна с 0,1% днес, след като четири дни на ръст изстреляха индекса до рекордно високо ниво. Азиатските акции поевтиняха с 0,6% след рали, което ги изстреля до най-доброто начало на годината в историята. Цената на японските акции спадна с 1%, след като Китай наложи контрол върху износа към страната.

На фона на вялото настроение, фючърсите на индексите на акциите отбелязаха леки спадове за САЩ и умерено повишение за Европа. Движенията бяха изразени на пазара на суровини, като златото поевтиня с 0,9%, а среброто с 2,9%. Никелът също отстъпи част от ръста си след най-голямото си рали от повече от три години в Лондон във вторник.

Напрежението между Китай и Япония остана в центъра на вниманието в Азия, въпреки че оптимизмът по отношение на изкуствения интелект и очакванията за облекчаване на политиката на Федералния резерв изстреляха глобалните акции до нови върхове.

Икономическите доклади, които се очакват от САЩ тази седмица, ще покажат дали този оптимизъм ще се запази, тъй като борсовите трейдъри в по-голямата си част пренебрегнаха геополитическите рискове, включително тези, свързани с Венецуела.