Кости на евентуален общ прародител на Homo sapiens и неандерталци са открити в Мароко

В Мароко са открити фосилизирани костни фрагменти на хоминиди (човекоподобни), които може да са общ прародител на Homo sapiens и неандерталците.

Древните останки са открити от международен екип от изследователи на обекта "Томас Куори I" близо до Казабланка, Мароко. Вкаменелостите включват частична долна челюст на възрастен, цяла долна челюст на дете, кост от крак, няколко прешлена и множество отделни зъби. Откритието датира от периода между 700 000 и 773 000 г. пр.н.е.

Абдеррахим Мохиб, професор в Националния институт по археология и културно наследство и член на международния научен екип, описа откритието в разговор с кореспондент на ТАСС като "важен елемент в разбирането на еволюцията на съвременните хора и "сестринската линия", която е била предшественик на други форми на хоминиди, открити в Европа".

Откритието в Казабланка датира от периода, когато хоминидите са се разделили на две основни линии - африканската, от която в крайна сметка е произлязъл Homo sapiens, и евразийската, от която произлизат неандерталците.

Ето защо, според мароканския праисторик, вкаменелостите от "Томас Куори I "могат да се разглеждат като останки от хора, които са най-вероятните кандидати за общ прародител както на неандерталците, така и на Homo Sapiens".