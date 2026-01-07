Как Николас Мадуро възроди славата на спортните екипи

Още по темата: Как самолетът за радиоелектронна борба „Growler“ изигра роля в залавянето на Мадуро 07.01.2026 12:27

Последваха още лоши новини за анцуга

Колаж от Дрейк, облечен в син спортен екип, слизащ по стъпалата на самолет, мъж с мустаци в сив спортен екип и превръзка на очите, държащ бутилка с вода, и Николас Мадуро, махащ с ръка.

Когато президентът Тръмп публикува снимка на Николас Мадуро в сив спортен екип в събота, очевидно на борда на американски военен кораб, изображението веднага породи въпроси за Венецуела и съдбата на Панама, Гренландия и международния ред, основан на правила, пише The Times.

Но имаше и такива, които смятаха, че снимката повдига по-неотложен въпрос. Откъде е взел този спортен екип? И как може да се постигне този вид, дори и да не си заловен лидер на недемократичен латиноамерикански режим?

Бързо, като разузнавателни анализатори, които разглеждат зърнести снимки от дронове на кортежи, модните влиятелни лица идентифицираха облеклото като спортен екип Nike Tech от флийс в сиво, който се продава за около 250 долара. Търсенето му се увеличи значително и някои размери бяха изчерпани. И спортният екип, който се смяташе за излязъл от мода, изведнъж отново стана популярен, благодарение на сваления диктатор, който държеше бутилка с вода.

Welcome to America. Unfortunately, our “Patriot Blue” RTX shirt won’t be shipping 'till spring. But they are available for Pre-order! https://t.co/6uSplteHM5 pic.twitter.com/ELvhFTDQ6d — ORIGIN (@ORIGINBJJ) January 4, 2026

Когато Nike пусна спортния екип на пазара през 2013 г.,

той беше приветстван като спортно облекло, което е и висока мода, но постепенно загуби блясъка си. Nike пусна отново линията през 2023 г., като привлече рапъра Дрейк, тенис шампионката Наоми Осака и нападателя на Манчестър Сити Ерлинг Хааланд, но това не беше успех.

Анализатори заявиха, че компанията за спортно облекло е преценила погрешно пазара. До началото на 2024 г. американските магазини, продаващи анцуга, го предлагаха с големи отстъпки. Във Великобритания той беше обвинен за спада на печалбите на JD Sports. Търговецът на дребно, който има близки отношения с Nike, се твърди, че е напълнил складовете си с анцузи, само за да открие, че не може да ги продава на пълна цена.

Някои наблюдатели сякаш отдадоха заслуга на Мадуро за това, че е направил за тоалета това, което Дрейк и Наоми Осака не успяха. Снимката на президента, носещ го, предизвика рязко увеличение на търсенията. Според някои, бившият президент на Венецуела е бил модна икона: компаниите за облекло трябва да го наемат незабавно, за да промотира нови линии.

Освен анцуга на Nike, друга снимка на Мадуро, очевидно направена след кацането му в Ню Йорк, го показва със син суитшърт, произведен от компанията за облекло Origin, базирана в Мейн. Пийт Робъртс, основател на Origin, публикува видеоклип на себе си с суитшърта, разказвайки историята на своята марка и спекулирайки защо Мадуро го носи. Може би похитителите му го са му сложили, защото в Ню Йорк е било студено.

Други бяха скептични, че Мадуро може да помогне за промяна на спортното облекло. Нити, ютубърът, смяташе, че гледката на диктатор, докаран в Ню Йорк с белезници и екипировка Nike Tech, само доказва, че всички стереотипи за анцуга са верни.