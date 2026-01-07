Световните цени на златото и среброто падат, тъй като доларът укрепва

Световните цени на златото и среброто спаднаха на фона на укрепващия долар и преоценката на инвеститорите на последните събития в САЩ и Венецуела, съобщава Ройтерс.

Спот цената на златото падна с 0,8% до 4 461,51 долара за унция. Златните кюлчета достигнаха рекордно високо ниво от 4 549,71 долара на 26 декември. Фючърсите на златото в САЩ с доставка през февруари паднаха с 0,5% до 4 471,30 долара.

„Началото на Новата година беше доста бурно и нестабилно, така че реализирането на печалби и преоценката на ситуацията във Венецуела са особено подходящи“, каза Джейми Дута, главен пазарен анализатор в Nemo.money.

Според него, щатският долар напоследък е около двуседмичен връх, което е направило металите, цените на които са в долари, по-скъпи за притежателите на други валути.

Анализаторите също така отбелязват, че неликвидните активи като златото са склонни да се представят добре при ниски лихвени проценти и по време на периоди на геополитическа или икономическа несигурност.

Сред другите благородни метали, спот цената на среброто падна с 2,3% до 79,40 долара за унция, под историческия си връх от 83,62 долара, достигнат на 29 декември.

Спот платината падна с 6% до 2 297,56 долара за унция, отдръпвайки се от рекордно високите 2 478,50 долара, достигнати миналия понеделник. По-рано през сесията тя се повиши с повече от 3%. Паладият се търгуваше с 4,5% по-ниско до 1 740,12 долара за унция.

В края на миналата година цените на златото се повишиха до исторически връх . Стойността на благородния метал постигна най-добрия си годишен резултат от повече от четири десетилетия.

Цените на среброто също се повишиха рязко на фона на бързото покачване на цените на златото.

Спекулативните покупки и прекъсванията на доставките в ключови търговски центрове допринесоха за покачването. Освен това, търговията с фючърси на сребро в Шанхай се увеличи рязко в началото на месеца, като обемите почти достигнаха нива, наблюдавани по време на предишни кризи.