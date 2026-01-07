САЩ започнаха операция по задържането на руския танкер, напуснал Венецуела

Преследването му продължи две седмици

Съединените щати са започнали операция по залавянето на танкера "Bella-1", който отплава от Венецуела въпреки блокадата на САЩ и смени знамето си на руско, съобщават Ройтерс и Fox News, позовавайки се на свои източници. Това се случва след повече от двуседмично преследване в Атлантическия океан.

Според източници на агенцията операцията се извършва от сили на бреговата охрана на САЩ, като корабът в момента се намира някъде между Исландия и Шотландия. Според американски източници той принадлежи към руския „сенчест флот“. Заедно със знамето си, плавателният съд е променил името си на "Marinera", а екипажът е нарисувал на борда голямо руско знаме. Корабът се е насочил към Мурманск.

Руската държавна телевизия Ар Ти съобщи, че американските сили се опитват да се качат на борда с хеликоптер.

NATO forces track shadow oil tanker Bella 1—now renamed Marinera—250 miles off Ireland coast. Vessel fled US Venezuela blockade, painted Russian flag on hull to claim Moscow protection.



US, UK, France, Ireland deploy surveillance aircraft. Russia filed diplomatic request to… pic.twitter.com/xqtovngeXZ — GeoTechWar (@geotechwar) January 6, 2026

Руското външно министерство е цитирано от държавните медии да посочва, че корабът, който сега плава под руски флаг, се намира в международни води и действа в съответствие с международното морско право. Ведомството призовава западните страни да зачитат правото на кораба на свобода на корабоплаване.

По-рано, след като го регистрира под своя юрисдикция, Москва поиска от Съединените щати да спрат преследването и изпрати подводница в Атлантика, за да го ескортира. Източници на Ройтерс отбелязаха, че руски военни кораби също са били наблизо по време на операцията по задържането му.

Отделно, американската брегова охрана е спряла и друг танкер, свързан с Венецуела, в латиноамерикански води, съобщиха пред Ройтерс американски служители, като част от морската „блокада“ на САЩ в района на Карибите.