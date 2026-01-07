САЩ започнаха операция по задържането на руския танкер, напуснал Венецуела

Съединените щати са започнали операция по залавянето на танкера "Bella-1", който отплава от Венецуела въпреки блокадата на САЩ и смени знамето си на руско, съобщават Ройтерс и Fox News, позовавайки се на свои източници. Това се случва след повече от двуседмично преследване в Атлантическия океан.
Според източници на агенцията операцията се извършва от сили на бреговата охрана на САЩ, като корабът в момента се намира някъде между Исландия и Шотландия. Според американски източници той принадлежи към руския „сенчест флот“. Заедно със знамето си, плавателният съд е променил името си на "Marinera", а екипажът е нарисувал на борда голямо руско знаме. Корабът се е насочил към Мурманск.
Руската държавна телевизия Ар Ти съобщи, че американските сили се опитват да се качат на борда с хеликоптер.
NATO forces track shadow oil tanker Bella 1—now renamed Marinera—250 miles off Ireland coast. Vessel fled US Venezuela blockade, painted Russian flag on hull to claim Moscow protection.— GeoTechWar (@geotechwar) January 6, 2026
US, UK, France, Ireland deploy surveillance aircraft. Russia filed diplomatic request to… pic.twitter.com/xqtovngeXZ
Руското външно министерство е цитирано от държавните медии да посочва, че корабът, който сега плава под руски флаг, се намира в международни води и действа в съответствие с международното морско право. Ведомството призовава западните страни да зачитат правото на кораба на свобода на корабоплаване.
По-рано, след като го регистрира под своя юрисдикция, Москва поиска от Съединените щати да спрат преследването и изпрати подводница в Атлантика, за да го ескортира. Източници на Ройтерс отбелязаха, че руски военни кораби също са били наблизо по време на операцията по задържането му.
Отделно, американската брегова охрана е спряла и друг танкер, свързан с Венецуела, в латиноамерикански води, съобщиха пред Ройтерс американски служители, като част от морската „блокада“ на САЩ в района на Карибите.