WSJ: Русия ескортира с подводница танкер, преследван от САЩ и НАТО

Русия е използвала подводница и други военни плавателни съдове за ескортиране на петролен танкер, който се опитва да избегне задържане от американската брегова охрана в Атлантическия океан. Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници сред американски длъжностни лица.

Става въпрос за кораб, който по-рано се е наричал Bella 1. Според изданието, танкерът не е успял да влезе в пристанищата на Венецуела, за да натовари петрол, и в момента е празен. Въпреки това, Бреговата охрана на САЩ е започнала преследването му в рамките на мащабна кампания за откриване и задържане на така наречения "сенчест флот“, който превозва незаконен петрол, по-специално от руски произход.

През декември екипажът на кораба осуети опита на американските военни да се качат на борда. След това танкерът излезе в открито море, като изобрази на борда руски флаг, промени регистрацията и името си на Marinera, фактически заявявайки принадлежността си към Руската федерация.

"Русия е загрижена, че САЩ задържат танкери, които превозват нейния контрабанден петрол по целия свят и подхранват нейната икономика. В отговор Москва предприе безпрецедентна стъпка, като позволи на един от танкерите да се регистрира в Русия без инспекция и други формалности“.