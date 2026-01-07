Нарастват опасенията, че Русия ще получи свобода да смаже Киев, докато Тръмп преследва своята „доктрина Донроу“ в задния двор на Америка

Три години преди Русия да нападне Украйна, наскоро напусналият съветник по Русия на Доналд Тръмп направи необичайно признание пред Конгреса.

Фиона Хил, родена в Дърам и известна с твърдата си позиция по отношение на Русия, предупреди, че Кремъл иска свобода на действие в Украйна в замяна на прекъсване на връзките с Венецуела.

Руснаците „дадоха много ясни сигнали, че искат да сключат някаква много странна сделка за размяна между Венецуела и Украйна“, заяви тя пред Конгреса.

Операцията на американската армия за залавяне на Николас Мадуро в събота сутринта събуди спомени за сделката, която беше на масата през 2019 г., когато Хил говори.

Наблюдателите се притесняват, че атаката срещу Венецуела може, най-малко, да послужи като сигнал към Русия, която продължава да се бори в Украйна, а САЩ бавно оттеглят подкрепата си за Европа.

„Много ясната енергична влияние на Тръмп в Западната полусфера може да доведе до разбирането, че ние управляваме нещата тук, а те управляват нещата в своя район“, заяви Джон Е. Хербст, бивш посланик на САЩ в Украйна, пред The Telegraph. „Има украинци, които споделят това мнение.“

Кремъл не се е дистанцирал напълно от тази предпоставка.

Дмитрий Медведев, бившият руски президент, който остава близък до Владимир Путин, заяви, че въпреки че действията на г-н Тръмп са били незаконни, те са в съответствие с историята му на защита на националните интереси на САЩ, добавяйки, че Латинска Америка е част от „задния двор“ на страната му.

През последните месеци принципът беше ентусиазирано възприет от администрацията на Тръмп – наречен „Доктрината Донроу“ – като част от усилията да се обяви Западното полукълбо за забранено за противници, включително Русия и Китай.

„Това е Западното полукълбо. Тук живеем – и няма да позволим Западното полукълбо да бъде оперативна база за противници, конкуренти и съперници на Съединените щати“, заяви в неделя държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

На пръв поглед дръзката мисия на президента нанесе тежък удар на Путин, откъсвайки Москва от най-близкия ѝ съюзник в региона и източник на приходи от петрол.

Свалянето на Мадуро от Тръмп получи смесена реакция сред украинските поддръжници.

Докато Украйна се фокусира върху условията на мирно споразумение, гаранциите за сигурност играят ключова роля, като Киев призовава Тръмп да се ангажира с дългосрочно споразумение - предложение, което разгневи Москва.

Президентът ту засилва, ту намалява подкрепата си за Украйна, но през последните дни изрази разочарование от Русия, заявявайки пред репортери в събота:

„Не съм във възторг от Путин. Той убива твърде много хора.”