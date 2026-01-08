Супербактерии на хоризонта: Азия отчита опасни нови щамове на коремен тиф

Учени откриват ген, способен да разгражда карбапенеми

В Южна Азия се появиха нови щамове на коремен тиф, които могат да устоят на най-силните налични антибиотици, което поражда опасения относно потенциалното разпространение на резистентни на лекарства инфекции, съобщава The Telegraph.

Ген, способен да разгражда карбапенеми, клас мощни антибиотици, разглеждани като лекарство от последна инстанция, беше открит сред 32 проби, събрани от болници в Западна и Южна Индия.

Тестването показа, че този ген, известен като blaNDM-5, може да се мести между различни видове бактерии, което поражда опасения, че подобна резистентност може да се разпространи бързо.

Откритието е поредният от поредица неуспехи в усилията за ограничаване на разпространението на коремен тиф.

Коремният тиф може да звучи като реликва от миналото, но експертите предупреждават, че той бързо се превръща в заплаха на 21-ви век, за която светът не е подготвен.

Последните огнища на широко лекарствено резистентен (XDR) коремен тиф в Южна Азия – щамове, резистентни на повечето често срещани антибиотици – подчертават опасността.

От 2016 г. насам в Пакистан са докладвани повече от 15 000 случая на XDR коремен тиф, докато щамове, резистентни на антибиотика азитромицин, са се появили и в Бангладеш, Индия, Непал и други страни.

„Всички чуваме, че антимикробната резистентност е проблем, но коремният тиф наистина го илюстрира – как резистентността сякаш се появява безмилостно, преминавайки от един клас антибиотици към следващия“, каза пред The ​​Telegraph д-р Малик Гибани, клиничен преподавател по инфекциозни болести в Imperial College London.

Тифът се причинява от бактерията Salmonella Typhi,

която обикновено се разпространява чрез замърсена храна или вода и може да причини висока температура, стомашни болки и други сериозни усложнения, ако не се лекува.

Първата линия на лечение са антибиотици, вариращи от обичайни лекарства като амоксицилин и ко-тримоксазол до по-силни болнични антибиотици за резистентни щамове, като карбапенеми.

Ако коремният тиф не може да се лекува, той може да доведе до тежки усложнения и в някои случаи до смърт.

Но откритието на коремен тиф, който може да устои дори на карбапенеми, благодарение на гена blaNDM-5, е това, което е загрижило изследователите.

Експертите казват, че коремният тиф често е труден за диагностициране и тази несигурност може да доведе до по-широка – и понякога неподходяща – употреба на антибиотици, което допълнително повишава резистентността.

Те също така се опасяват, че XDR тифът може да бъде дори по-разпространен, отколкото показват настоящите данни, поради пропуски в докладването в страните с ниски доходи, където болестта обикновено се разпространява.

„Опасността е по-висока на места с неконтролирана употреба на антибиотици, лошо качество на водата и ограничена здравна инфраструктура“, каза проф. Калман А. Макленън от катедрата по медицина „Нъфийлд“ към Оксфордския университет. „Смъртността от коремен тиф днес не е огромна – по-малко от един процент от случаите – но в ерата преди антибиотиците е била от 10 до 20 процента. Имало е дори войни, в които повече хора са умирали от коремен тиф, отколкото от реални бойни действия, защото той е бил толкова разпространен.“

Според проф. Макленън, сравнително нова ваксина – известна като Тифозна конюгирана ваксина (TCV) – би могла да даде надежда за избягване на повторна поява на смъртоносен коремен тиф.

Международното разпространение до голяма степен е свързано с пътувания, като вносни случаи са открити в Европа, Северна Америка и други региони, когато хората се завръщат от засегнатите райони, особено Пакистан.

През последните години са идентифицирани над 60 случая, свързани с пътуване, както в Обединеното кралство, така и в Съединените щати, а случаи са докладвани и в Канада, Австралия, Испания, Италия и Норвегия.

Експерти казват, че щамове на коремен тиф, устойчиви на лекарства, биха могли да се установят извън Южна Азия при подходящи условия, което прави наблюдението и превантивните мерки жизненоважни.