САЩ обсъждат придобиване на Гренландия, включително използване на военна сила

Американският президент Доналд Тръмп обсъжда "редица варианти“ за придобиване на Гренландия, включително използване на военни сили, съобщи Белият дом, цитиран от Би Би Си.

Белият дом заяви пред Би Би Си, че придобиването на Гренландия - полуавтономен регион на членката на НАТО Дания - е "приоритет за националната сигурност".

Изявлението дойде часове след като европейските лидери публикуваха съвместно изявление, обединяващо се в подкрепа на Дания, която се противопоставя на амбициите на Тръмп за арктическия остров.

Тръмп повтори през уикенда, че САЩ "се нуждаят" от Гренландия по съображения за сигурност, което накара датския премиер Мете Фредериксен да предупреди, че всяка атака от страна на САЩ ще означава края на НАТО.

Белият дом заяви във вторник:

"Президентът и неговият екип обсъждат редица варианти за постигане на тази важна цел във външната политика и, разбира се, използването на американските военни винаги е опция на разположение на главнокомандващия."

НАТО е трансатлантическа военна група,

където се очаква съюзниците да си помагат взаимно в случай на външни атаки.

Във вторник шест европейски съюзници изразиха подкрепа за Дания.

„Гренландия принадлежи на своя народ и само Дания и Гренландия могат да решават въпроси, засягащи техните отношения“, заявиха лидерите на Обединеното кралство, Франция, Германия, Италия, Полша, Испания и Дания в съвместно изявление.

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен приветства изявлението и призова за „уважителен диалог“.

„Диалогът трябва да се проведе с уважение към факта, че статутът на Гренландия е вкоренен в международното право и принципа на териториална цялост“, каза Нилсен.

Въпросът за бъдещето на Гренландия отново изплува след военната интервенция на САЩ във Венецуела, по време на която елитни войски завзеха президента на страната Николас Мадуро и го отведоха в Ню Йорк, за да се изправи пред обвинения за наркотици и оръжия.

Ден след тази акция, Кейти Милър - съпругата на един от висшите помощници на Тръмп - публикува карта на Гренландия в социалните мрежи в цветовете на американското знаме, заедно с думата „СКОРО“.

В понеделник съпругът ѝ, Стивън Милър, заяви, че „официалната позиция на правителството на САЩ е, че Гренландия трябва да бъде част от САЩ“.

На въпрос в интервю за CNN дали Америка би изключила използването на сила за анексирането ѝ, Милър отговори:

„Никой няма да се бори със САЩ за бъдещето на Гренландия“.

Гренландия, която има население от 57 000 души, има широко самоуправление от 1979 г. насам, въпреки че отбраната и външната политика остават в датски ръце.

Докато повечето гренландци подкрепят евентуална независимост от Дания, проучванията на общественото мнение показват огромна опозиция срещу присъединяването към САЩ, които вече имат военна база на острова.

Гренландия и Дания по-рано заявиха, че са поискали бърза среща с Рубио, за да обсъдят американските претенции за острова.

Министърът на външните работи на Дания Ларс Локе Расмусен заяви, че разговорът с най-висшия американски дипломат би трябвало да разреши „някои недоразумения“.

Тръмп изложи идеята си за придобиване на Гренландия като стратегически американски център в Арктика по време на първия си президентски мандат, казвайки през 2019 г.: „По същество това е голяма сделка с недвижими имоти.“

Русия и Китай проявява нарастващ интерес към острова, който има неизползвани залежи на редкоземни елементи, тъй като топенето на ледовете отваря възможността за нови търговски пътища.

През март Тръмп заяви, че Америка „ще стигне дотам, докъдето е необходимо“, за да получи контрол над територията.