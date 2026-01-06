СБУ атакува арсенал на ГРАУ и нефтена база в Русия (ВИДЕО)

Снимка: X (Twitter)

Дронове на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са атакували стратегически обекти в дълбокия тил на Русия. Под удара са се оказали арсеналът на ГРАУ (Главно ракетно-артилерийско управление) и нефтена база, което е довело до експлозии, пожари и евакуация на населението.

Обектите са важни за осигуряването на Русия във войната с Украйна. За това съобщиха източници в СБУ на 24 Канал.

Дронове с голям обсег на действие от Центъра за специални операции "Алфа“ на СБУ са нанесли успешни удари по два руски обекта в дълбокия тил на Русия.

В Нейския район на Костромска област експлозиите са разтърсили арсенал №100 на Главното ракетно-артилерийско управление, в резултат на детонацията на боеприпаси е възникнал мащабен пожар. Местните власти са обявили евакуация на жителите на близките населени места.

Освен това дронове на СБУ са ударили нефтената база "Геркон Плюс“ в Липецка област, което е предизвикало интензивен пожар. Обектът снабдяваше с гориво три региона на Русия – Тамбовска, Воронежка и Липецка.

