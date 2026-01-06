Нетаняху помолил Путин да предаде важно послание

Израел предупреждава Иран чрез Москва

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е помолил руския президент Владимир Путин да предаде послание на Иран, че Израел няма намерение да нанася удар срещу страната. Това съобщи израелската държавна телевизия и радио „Кан“, позовавайки се на дипломатически източници.

По информация на медията, искането е било отправено по време на неотдавнашни телефонни разговори между Нетаняху и Путин. Целта е била да се намали рискът от погрешна ескалация, тъй като в Израел съществуват опасения, че Техеран може да предприеме превантивни действия срещу еврейската държава.

Според „Кан“ представители на израелските политически и служби за сигурност са провели поредица от обсъждания, посветени на регионалната обстановка и заплахите за сигурността, включително иранската тема.

В същото време Нетаняху подчерта, че Израел е предал ясен сигнал на Иран. В изказване пред Кнесета на 5 януари премиерът заяви, че при евентуално нападение срещу Израел, последствията за Иран ще бъдат „тежки“.