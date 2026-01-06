The Economist: Тръмп е подготвил сделка за Гренландия

Според изданието американски представители обсъждат вариант за Договор за свободна асоциация

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обмисля да предложи на Гренландия ново споразумение за стратегическо партньорство, което самият Тръмп определи като „голяма сделка с недвижими имоти“, съобщава списание The Economist.

Според изданието американски представители обсъждат вариант за Договор за свободна асоциация (Compacts of Free Association – COFA) – модел, по който САЩ вече имат отношения с няколко малки държави в Тихия океан. Такива споразумения дават на Вашингтон изключителен военен достъп до въздушното пространство и териториалните води на съответната страна, като в замяна САЩ предоставят финансова и икономическа подкрепа.

Дания, под чийто суверенитет се намира автономната територия Гренландия, напомня, че на острова вече функционира американска военна база. Съществуващото споразумение между Копенхаген и Вашингтон не ограничава броя на разположените американски военни, макар че значително увеличаване на присъствието вероятно би изисквало одобрение от датските власти.

The Economist посочва още, че американски официални лица са направили опит за преки преговори с правителството на Гренландия, но засега без успех.

Датският премиер Метте Фредериксен заяви, че думите на Тръмп за интереса му към Гренландия трябва да се възприемат сериозно. В интервю за телевизия TV2 тя подчерта, че евентуални агресивни действия срещу страна от НАТО биха имали тежки последици.

„Ако САЩ решат да предприемат военна атака срещу друга страна от НАТО, това ще сложи край на всичко – включително на самия Алианс и на сигурността, изграждана от края на Втората световна война“, заяви Фредериксен.

Макар Гренландия да не е член на НАТО, тя попада под защитата на Северноатлантическия договор чрез членството на Дания в алианса.

На този фон премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен коментира, че островът не може да бъде сравняван с други държави и не може да бъде „завзет за една нощ“, подчертавайки спецификата на региона и неговия политически статут.