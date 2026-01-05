"Стига толкова": Премиерът на Гренландия отговори на заплахата на Тръмп

"Стига толкова", написа министър-председателят на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен в социалните мрежи в отговор на неколкократните заплахи на американския президент Доналд Тръмп за поемане на контрола над острова, предаде Франс прес.

„Стига толкова натиск. Стига толкова намеци. Стига толкова фантазии за анексия. Отворени сме за диалог и дискусии, но това трябва да стане чрез подходящите канали и в съответствие с международното право“, написа Нилсен във Facebook.

Тръмп по-рано заяви, че САЩ се нуждаят от Гренландия заради националната сигурност и че Дания „няма да може да се погрижи за нея“. Президентът допълни, че въпросът за острова ще бъде обсъден „след около два месеца“, като се пошегува, че разговорите могат да започнат „след 20 дена“.

Миналия месец Тръмп изрази притеснения за присъствието на китайски и руски кораби по крайбрежието на Гренландия.

Датската министър-председателка Мете Фредериксен също осъди изявленията на Тръмп.

"Призовавам САЩ да прекратят заплахите срещу исторически близък съюзник и срещу друга държава и народ, които много ясно заявиха, че не са за продан. Напълно абсурдно е да се твърди, че САЩ трябва да поемат контрола над Гренландия."