Тръмп: САЩ ще си върнат всички средства, похарчени за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че САЩ ще могат не само да възвърнат всички средства, изразходвани за Украйна, но и да спечелят повече. Той заяви това по време на разговор с журналисти, предава УНИАН.

Американският лидер е подчертал, че войната в Украйна в момента "не струва нищо“ на САЩ.

"Нещо повече, ние печелим пари, за разлика от Байдън – Байдън даде 350 милиарда долара, просто ги даде“, е заявил президентът на САЩ.

Той счита, че САЩ могат да си върнат всички средства, изразходвани за Украйна, чрез споразумение с Украйна за полезни изкопаеми.

"Върнах значителна част, защото сключихме споразумение за редкоземни метали, влязохме в сферата на редкоземните метали и ще си върнем много от тези пари. Може би всички пари, може би дори повече от всички пари“, e обявил той.

Той също така е изразил надежда, че споразуменията за мирно уреждане между Украйна и Русия ще бъдат постигнати и това ще се случи "в близко бъдеще“.