Lockheed Martin ускорява значително производството на ракети Patriot PAC-3 MSE

Американската отбранителна компания Lockheed Martin обяви подписването на рамково споразумение с администрацията на Тръмп, предвиждащо увеличаване на производството на най-новата версия на противоракетния комплекс Patriot от сегашните 600 на 2000 бройки годишно в рамките на седем години.

"Постигнахме рамково споразумение с правителството на САЩ за значително ускоряване на годишното производство на ракети PAC-3 MSE от приблизително 600 на 2000 бройки за седем години. Нашето оборудване, тестово оборудване и мрежа от над 13 000 доставчици повишават устойчивостта на веригата за доставки", заяви компанията в публикация в платформата на X.

Според самата отбранителна компания, тя е увеличила производството на ракети PAC-3 MSE с повече от 60% през последните две години. През 2025 г. Lockheed Martin е доставила 620 от тези ракети, което е с над 20% повече от предходната година.

Програмата за подобряване на ракетния сегмент (MSE) е подобрена версия на ракетата Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), която е предназначена за прехващане и унищожаване на различни въздушни цели.

Ракетата PAC-3 MSE се използва за защита срещу тактически балистични ракети, крилати ракети, самолети и дори хиперзвукови заплахи. Тя работи на принципа "удар-за-унищожаване" директно въздействие върху целта, осигурявайки висока точност и ефективност без използване на взривни вещества, припомня РИА Новости.