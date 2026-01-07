Сенатор Линдзи Греъм: САЩ не искат да превърнат Венецуела в колония

Администрацията на САЩ възнамерява да управлява Венецуела след свалянето на президента Николас Мадуро, но няма да колонизира латиноамериканската страна и да я държи "завинаги", според републиканския сенатор Линдзи Греъм. Американецът е в руския списък с терористи и екстремисти, отбелязва агенция ТАСС.

"[Президентът на САЩ Доналд] Тръмп иска всички да разберат, че той е на власт. Искам всички да чуят, че ние сме на власт във Венецуела. Това не означава, че ще я притежаваме завинаги. Тя няма да стане колония на Съединените щати, но ние сме на власт", ​​каза депутатът пред портала Semafor .

Журналистите на портала поискаха коментар от Греъм и други членове на Конгреса на САЩ, за да разберат по-добре позицията на американската администрация относно Венецуела. На 4 януари държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон не възнамерява да "управлява" Венецуела в буквалния смисъл на думата. Вашингтон, каза той, иска да "насочва посоката на бъдещето на Венецуела". По-късно същия ден Тръмп заяви пред репортери, че не преувеличава и че неговата администрация "контролира" ситуацията в страната.

Републиканският сенатор Джон Кенеди от Луизиана заяви пред Semafor, че Рубио всъщност е "много внимателен" и не нарича Мадуро "престъпник", защото правоохранителните органи разследват всички обстоятелства. Кенеди не "приема думите на Тръмп буквално". "Не мисля, че той има предвид буквално управление на страната", отбеляза законодателят.

Служител на администрацията на Тръмп заяви пред изданието, че позициите на държавния секретар и президента са "последователни" и не си противоречат. "И двамата говориха за максимално оказване на влияние върху останалите елементи на [правителството] на Венецуела и за осигуряване на сътрудничеството им със Съединените щати чрез спиране на потока от нелегална имиграция, спиране на потока от наркотици, възстановяване на петролната инфраструктура и предприемане на действия в полза на венецуелския народ", отбеляза източникът.

Американската администрация в момента решава какво да прави с петрола на Венецуела, кога да проведе избори и дали да сътрудничи с изпълняващия длъжността президент Делси Родригес. Тръмп вече е назначил група съветници, които да разработят път към бъдещето на Венецуела, съобщава порталът. Тази група включва, освен Рубио, заместник-началника на кабинета Стивън Милър, секретаря на Пентагона Пийт Хегсет и министъра на енергетиката Крис Райт. Американски служители, включително Рубио, Хегсет, главният прокурор Пам Бонди и директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, ще обсъдят ключови въпроси, отнасящи се до бъдещето на Венецуела, на брифинги в Конгреса на 7 януари.