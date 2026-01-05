"Дните им са преброени": Американски сенатор предупреди "комунистическата диктатура" в Куба

"Просто изчакайте Куба. Куба е комунистическа диктатура, която е убивала свещеници и монахини, те са плячкосвали собствения си народ", казва републиканският сенатор

Американският сенатор Линдзи Греъм заяви, че "дните на Куба са преброени" след военна операция на САЩ, която Вашингтон определи като "мащабен удар", довела до залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро.

"Просто изчакайте Куба. Куба е комунистическа диктатура, която е убивала свещеници и монахини, те са плячкосвали собствения си народ, дните им са преброени", каза Греъм пред репортери в неделя на борда на "Еър Форс 1", докато пътуваше с президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Ще се събудим един ден, надявам се през 2026 г., в задния си двор ще имаме съюзници в тези страни, които правят бизнес с Америка, а не наркотерористични диктатори, които убиват американци", добави той.

В събота Тръмп обяви, че военните действия на САЩ срещу Венецуела са довели до залавянето на Мадуро и съпругата му Силия Флорес, като също така обеща да установи американски контрол над страната засега, с американски войски, ако е необходимо, припомня Anadolu Agency.

Мадуро и Флорес бяха докарани в Ню Йорк късно в събота и са задържани в център за задържане в Бруклин. Те са изправени пред федерални обвинения в САЩ, свързани с трафик на наркотици и предполагаемо сътрудничество с банди, определени като терористични организации.

Мадуро отрече обвиненията, а властите в Каракас призоваха за освобождаването на двойката.

Куба също обяви в неделя, че 32 нейни бойци са били убити по време на американската интервенция във Венецуела, като президентът Мигел Диас-Канел обяви 5 и 6 януари за национални дни на траур.