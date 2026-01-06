САЩ предявяват претенции към петрола на Венецуела (Инфографика)

Американският президент Тръмп твърди, че активи, принадлежащи на американски компании, са били откраднати от Венецуела, когато тя национализира петролната си индустрия през 1976 г. и предоговаря договори през 2007 г.

22-те чуждестранни петролни компании, които контролираха около 70% от венецуелската петролна индустрия на стойност 5 милиарда долара по това време, получиха 1 милиард долара през 1977 г.

Когато венецуелският президент Уго Чавес искаше да предоговори договори с чуждестранни петролни компании, Шеврон се съгласи с новите условия, но ЕксонМобайл и КонокоФилипс отказаха, като поискаха обезщетение от 40 милиарда долара. Международният център за уреждане на инвестиционни спорове на Световната банка присъди на ЕксонМобайл 1,6 милиарда долара и 8,7 милиарда долара на КонокоФилипс.