САЩ прехвърлят военни самолети и хеликоптери във Великобритания

Съединените щати са прехвърлили 14 военнотранспортни самолета C-17 и два бойни самолета AC-130J на съвместни авиобази с Кралските военновъздушни сили във Великобритания, съобщава британският вестник The Times. По информация на изданието техниката е разположена на три авиобази в графствата Глостършър и Съфолк.

Според публикацията самолетите C-17 може да са транспортирали и най-малко пет хеликоптера MH-60M Black Hawk, както и една специализирана версия на бойния хеликоптер MH-47G Chinook, използвана от силите за специални операции.

Вестникът отбелязва, че прехвърлянето на самолети и хеликоптери във Великобритания е извършено малко след задържането и извеждането от страната на венесуелския лидер Николас Мадуро и съпругата му. Според The Times тези действия може да са част от подготовка за последващи операции на американските специални служби.

На 3 януари Съединените щати са нанесли удари по граждански и военни обекти във Венесуела, след което са задържали и извели от страната Николас Мадуро и неговата съпруга. Двамата са били транспортирани в САЩ. На 5 януари венесуелският президент и съпругата му са се явили пред Федералния съд за Южния окръг на щата Ню Йорк. Американските власти ги обвиняват в съпричастност към трафик на наркотици, като задържаните не признават вината си.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп и високопоставени представители на администрацията му в публични изявления не изключват използването на военна сила за установяване на контрол над Гренландия. Както по-рано съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на изявление на прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит, „вариантът за използване на Въоръжените сили на САЩ винаги остава на разположение на върховния главнокомандващ“.