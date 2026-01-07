Тръмп настоява Венецуела да прекрати връзките си с Русия и Китай

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп настоява временното правителство на Венецуела да прекъсне икономическите си връзки с Русия, Китай, Иран и Куба. Това съобщава ABC News.

Какво изисква Белият дом

Временният президент на Венецуела, Делси Родригес, трябва да изпълни изискванията на Белия дом, преди страната да може да произвежда повече петрол, според трима източници, запознати с плана на администрацията на Тръмп.

„Първо, страната трябва да изгони Китай, Русия, Иран и Куба и да прекъсне икономическите си връзки, казаха източниците. Второ, Венецуела трябва да се съгласи на ексклузивно партньорство със Съединените щати в производството на петрол и да даде приоритет на Америка при продажбата на тежък суров петрол“, пише ABC News.

Един от събеседниците на изданието съобщи, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио, по време на закрит брифинг за членове на Конгреса, е заявил за способността на Вашингтон да принуди Венецуела да направи отстъпки.

Според него петролните танкери на страната са пълни и без възможността да продава резерви, Венецуела може да стане финансово неплатежоспособна в рамките на седмици.

Председателят на Комисията по въоръжените сили на Сената на САЩ, Роджър Уикър, също потвърди в интервю за ABC News, че американският план зависи от контрола върху петрола на Венецуела.

Той каза, че не вярва, че това ще изисква разполагането на американски войски.

„Правителството наистина възнамерява да контролира петрола, като поеме контрола върху корабите, танкерите и никой от тях няма да отиде в Хавана. И докато не започнат да се движат - надяваме се на отворен пазар - няма да има повече танкери за пълнене, защото са напълно пълни“, каза Уикър.