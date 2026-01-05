Швейцария замразява всички активи на Мадуро

Активите на близкия кръг на венецуелския президент също бяха блокирани

Швейцарският федерален съвет замрази всички активи на президента на Венецуела Николас Мадуро и членове на неговото близко обкръжение. Това беше обявено в правителствено изявление.

"На 5 януари 2026 г. Федералният съвет реши, с незабавно действие, да замрази всички активи на Николас Мадуро и други лица от неговото обкръжение, намиращи се в Швейцария", се казва в текста.

Според изявлението, тези мерки са насочени към предотвратяване на прехвърлянето на незаконно придобити активи извън конфедерацията. Отбелязва се, че замразяването ще засегне активите на лица, които все още не са били обект на санкции в Швейцария, и няма да засегне активите на членовете на настоящото венецуелско правителство. Федералният съвет отбеляза, че замразяването е в допълнение към подобни ограничения, въведени срещу Венецуела от 2018 г., предава ТАСС.