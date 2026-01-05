Къртица в сърцето на режима: агент на ЦРУ помогна за залавянето на Мадуро

Още по темата: Какво означава залавянето на Мадуро за Китай и Русия 05.01.2026 09:58

В крайна сметка наградата от 50 милиона долара се оказа решаваща

Най-голямата военна операция на САЩ в Латинска Америка от нахлуването в Панама преди 36 години включваше участието на 150 различни вида самолети, Delta Force – елитна единица за изпълнение на специални операции – и няколко разузнавателни агенции. Но военната мисия не би могла да бъде успешна без информацията, предоставена от Централното разузнавателно управление (ЦРУ) с агенти, внедрени във Венецуела от миналото лято, пише El Pais.

Информацията, предоставена от шпионската агенция, се оказа решаваща за локализирането на венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес в стаята, където спяха в военен обект близо до Каракас. Операцията приличаше на смесица от шпионски сериал и екшън филм. Екип от Delta Force залови двойката, преди да успеят да стигнат до специално бронирана стая, предназначена да ги предпазва от подобни прониквания. След залавянето му Мадуро беше прехвърлен в Ню Йорк, за да бъде съден за престъпления, свързани с наркотероризъм, според обвинението, публикувано от главния прокурор на САЩ Пам Бонди.

Малък екип от ЦРУ пътува тайно до Каракас през август,

където започва да установява контакти, докато не намира информатор в правителството на Мадуро, според разказа, публикуван от The New York Times и телевизионния канал CNN. Агентите на място успяват да намерят ценен актив, който работи в рамките на венецуелското правителство и предоставя информация за проследяване на движенията и местонахождението на Мадуро преди залавянето му.

Няколко седмици преди екипът от шпиони да бъде изпратен във Венецуела, Бонди обяви, че ще увеличи до 50 милиона долара (42,6 милиона евро) наградата за предоставяне на информация, която да доведе до ареста на Мадуро. Главният прокурор го беше обвинил в сътрудничество с престъпни организации като венецуелската Tren de Aragua или мексиканската Cartel de Sinaloa за внасяне на наркотици в САЩ. „Той е един от най-големите наркотрафиканти в света и заплаха за националната ни сигурност“, заяви тя.

В крайна сметка наградата от 50 милиона долара се оказа решаваща. Бивши служители уверяват The New York Times, че агенцията е получила помощ в замяна на наградата, която Вашингтон е предложил за информация, която да доведе до залавянето на Мадуро.

Агентите на ЦРУ във Венецуела побързаха да установят модели, чести местонахождения и точни движения на венецуелския лидер. Благодарение на източника, проникнал в правителството, те успяха да съберат ценни данни за начина на живот на Мадуро и неговото обкръжение, както и за това как изглеждаше неговата преторианска гвардия, съставена от кубински бодигардове.

Информацията от ЦРУ помогна да се предвиди къде ще спи в събота. Информацията беше от съществено значение за „локализирането“ и намирането на Мадуро по време на операция „Абсолютна резолюция“, както подробно обясни президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на пресконференцията си в събота, на която информира за военната интервенция.

Екипът на разузнавателната агенция е открил „как се движи, къде живее, къде пътува, какво яде, какво носи, какви са домашните му любимци“, според подробностите, предоставени от генерал Дан Кейн, шеф на Общото командване на САЩ.

Разкритието, че екип на ЦРУ е бил във Венецуела, не е било изненада. В края на лятото Тръмп упълномощи агенцията да провежда тайни операции на територията на Венецуела като мярка за натиск в предполагаемата си борба срещу наркотрафика. Белият дом обяви Венецуела за наркодържава, а Мадуро – за лидер на Картела на Слънцата, предполагаема банда, която се занимава с трафик на кокаин.

От септември американската армия бомбардира лодки, които предполагаемо превозват наркотици. Бомбите потопиха около тридесет плавателни съда, които плаваха в Карибско море, край бреговете на Венецуела, и в Тихия океан, близо до Колумбия. При тези операции в чужбина, проведени без съдебно разрешение или одобрение от американския Конгрес, са убити около 110 души.