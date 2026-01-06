Инфлуенсърка почина след операция за уголемяване на седалището

Популярната блогърка и инфлуенсърка Юлия Бурцева е издъхнала след интервенция за уголемяване на задните части.

Бурцева е издъхнала след операция, направена в частна клиника в Москва. Рускинята се прибрала в родината си, за да се подложи на модерните напоследък процедури по уголемяване на седалището.

38-годишната жена поддържаше блог в социалната мрежа Instagram, където със съпруга си, италианец, споделяха истории за живота си в Италия. Тя има над 72 000 последователи. Съкрушени от новината за нелепата кончина на Юлия, хиляди нейни фенове изказват съболезнования под една от последните ѝ снимки, качени в интернет пространството. Бурцева оставя полусирак своята малка дъщеря.

В Москва тече разследване за причините, довели до смъртта на хубавицата. Според Руския Следствен комитет и разследващите, на 4 януари здравето на жената рязко се е влошило след козметичните процедури. Тя е била хоспитализирана в друга градска болница, но лекарите не успели да я спасят.

Телеграм каналите съобщават, че инцидентът е станал във филиал на клиниката "Елмас", където по време на процедурата тя е изпаднала в анафилактичен шок. Анафилактичният шок е тежка, животозастрашаваща алергична реакция, която настъпва внезапно и изисква незабавна медицинска помощ, но въпреки това понякога състоянието е необратимо - води спад на кръвното налягане, затруднено дишане и загуба на съзнание или задушаване.