Какво означава залавянето на Мадуро за Китай и Русия

Ударът на САЩ по Каракас предизвика шокови вълни

Това беше момент, създаден за Netflix, който даде на Доналд Тръмп точно вида привличащо вниманието зрелище, за което той копнееше. Малко наблюдатели вярваха, че САЩ ще успеят да осъществят хирургичната операция, която успя да залови и изведе Николас Мадуро, президента на Венецуела, и Силия Флорес, неговата съпруга.

През 1989 г. на американските войски, нахлули в Панама, им отне две седмици, за да открият, обсадят и заловят силния човек на страната Мануел Нориега – операция, която отне живота на 26 американци и остави стотици панамци мъртви. Но Панама е малка страна с един-единствен голям град, а САЩ вече имаха значително военно присъствие там, пише The Telegraph.

Всяка операция във Венецуела, която е значително по-голяма и се защитава от голяма армия и лоялни милиции, изглеждаше по-вероятно да прилича на американската инвазия в Ирак, където бяха необходими девет месеца, за да открият Саддам Хюсеин, а смяната на режима предизвика хаос и кръвопролитие, което сериозно опетни глобалната репутация на Вашингтон.

Все пак, поне досега, Тръмп опроверга критиците си, като осъществи – вероятно с помощта на поне един член от близкото обкръжение на г-н Мадуро – зрелищна операция, по-често асоциирана с Мосад, израелската разузнавателна агенция.

Американският президент, по свой неподражаем начин, ще приветства успеха на мисията, която осъществи най-бързата операция за смяна на режима от този вид за повече от век. Той също така ще се опита да я представи като момент на демонстрация на сила, доказващ, че американският колос все още властва над света.

В края на краищата, само великите имперски сили могат да се ангажират с такава дипломация на оръжията,

сваляйки проблемни владетели с същата лекота, с която Британската империя някога се отърва от мрънкащите бирмански крале или пенджабски махараджа. Възможно е дори операцията на САЩ в Каракас, столицата на Венецуела, да е надминала 38-минутната война на Великобритания за свалянето на султана на Занзибар през 1896 г.

От тази гледна точка е лесно да си представим, че светкавичната акция във венецуелската столица е предизвикала дълбоко безпокойство в Москва и Пекин, основните чуждестранни поддръжници на г-н Мадуро. В края на краищата, САЩ очевидно току-що са отрязали с неочаквана лекота главния южноамерикански пипал на глобалния антиамерикански съюз.

Разбира се, никой автократ не обича да вижда един от своите да бъде заловен, окован и екстрадиран – съдбата му се оставя на чужд съд да реши.

Владимир Путин бил толкова разстроен от линчуването на либийския лидер Муамар Кадафи през 2011 г. – явно си представяйки, че същата съдба може един ден да сполети и него – че гледал видеозаписа на убийството в повторение.

Със сигурност ще има хора в Москва и Пекин, които ще заключат, че операцията в Каракас е поредното доказателство, че Тръмп е по-заинтересован от проявяване на сила в региона, отколкото в световен мащаб – с други думи, че е тиранин в задния двор, но страхливец на сцената.

Досега Тръмп е показал, че е готов да утвърди доминацията си по широкомащабен,

но ограничен начин: като предприема спорадични, тясно насочени въздушни удари срещу съюзниците на ИДИЛ в Нигерия, хутистите в Йемен и като организира зрелищна, но кратка операция срещу ядрената програма на Иран.

Критиците отбелязват, че такива мисии изглеждат поне частично предназначени да доставят шоубизнес момент на победа, който се харесва на избирателите на президента.

Залавянето на Мадуро е ясен триумф, който ще задоволи мнозина от американската десница и ще изпрати стряскащо послание към всеки южноамерикански лидер, изкушен да излезе от редиците. Но колкото повече се отдалечаваме, толкова по-малко впечатляващо изглежда това.

Тръмп, както съветниците му ще кажат на Путин и Си Цзинпин, явно се задоволява да се кара с по-слаби опоненти. Той проявява по-малко желание да се изправи срещу Русия по въпроса за Украйна и поражда опасения, че може да изостави Тайван в стремежа си да сключи голяма сделка с Китай.

В началото на декември администрацията на Тръмп публикува своята Стратегия за национална сигурност, изненадващ документ, който официално формулира промяна в американската външна политика към светоглед, основан на сфери на влияние и транзакционализъм от типа „Америка на първо място“.

Ако китайският и руският лидер стигнат до заключението, че арестуването на г-н Мадуро е част от изпълнението на стратегия, при която САЩ се оттеглят от глобалната си роля в преследване на регионална хегемония, те може да се почувстват окуражени, а не възпирани – с потенциално катастрофални последствия за международната стабилност.

Откакто се върна на власт, Тръмп се опитва да възстанови Доктрината на Монро от 1823 г., предупреждение към външните сили да не се намесват в западното полукълбо, което по-късно се превърна в убеждение за хегемонията на САЩ над Америките.

Анализаторите отдавна твърдят, че политиката на Тръмп по отношение на Венецуела няма много общо с наркотиците. По-голямата част от фентанила, който е причина за епидемията от наркотици в Америка, не произхожда от Венецуела.

Силната политика спрямо Венецуела също позволи на Тръмп да изглежда твърд по отношение на имиграцията, националната сигурност и контрабандата на наркотици – всички ключови въпроси за неговата избирателна база.

Недоволството в Южна Америка и гневът в развиващия се свят все още могат да играят в полза на Русия.

Москва бързо осъди „акта на въоръжена агресия“ и ще се стреми да представи САЩ като заплаха за международния ред, използвайки операцията, за да оправдае собствената си агресия в Украйна.