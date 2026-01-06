Трета световна война може да избухне от тези пет огнища през 2026 г. – едното, от които в Европа

През 2026 г. светът може да се изправи пред голям конфликт, според Daily Star. От Европа до Азия са се появили поне пет региона, където локалните сблъсъци могат да ескалират в глобална война с участието на големи сили.

Глобалното напрежение нараства, а страховете от конфликт, който би могъл да унищожи планетата ни, достигнаха безпрецедентни нива. За британските граждани 2026 година изглежда изключително нестабилна от геополитическа гледна точка.

През последната година станахме свидетели на безпрецедентни актове на саботаж в цяла Европа, демонстрации на груба сила по време на военноморски учения и локални конфликти, разпалващи се по целия свят. Дори кървавата касапница в Украйна, която започна преди четири години през февруари, не показва признаци на отшумяване.

Политолозите предупреждават, че не бива да очакваме подобрение на глобалното напрежение до 2026 г. Ето само пет региона, където сблъсъците лесно биха могли да ескалират в пълномащабна глобална война.

Карибско море

Миналата година всички видове американски военни сили – военни кораби, изтребители и дори бомбардировач B-52 – бяха видими в и над Карибско море. Тази демонстрация на военна мощ отбеляза кулминацията на противопоставянето между Доналд Тръмп и венецуелския президент Николас Мадуро.

Инфантилната постъпка на „главния джинджифил“ американски президент официално се маскираше като операция срещу латиноамерикански наркокартели и контрабандни кораби. Бившият британски разузнавач Филип Инграм в ексклузивно интервю за The Sun заяви: „Разпръскването на американски войски близо до венецуелската граница е нещо, което никога не е трябвало да се прави.“ Пенсионираният офицер добави, че ситуацията в Южна Америка може да ескалира всеки момент.

Финският залив

Този малък залив, по европейските стандарти, чиито води се споделят от Русия, Финландия и Естония, би могъл да бъде използван от Москва за дестабилизиране на международната обстановка. През 2025 г. тук бяха регистрирани няколко нашумели инцидента, включително повреда на подводни кабели, нахлуване на дронове и дори руски изтребители в естонското въздушно пространство (Русия не е потвърдила участие в инцидентите – Чуждестранни медии).

Инграм предположи, че Путин ще използва тази стратегически важна зона, за да отвлече вниманието на европейците от изтощителния въоръжен конфликт в Украйна. „Тъй като руският лидер става все по-окуражен от сдържаната реакция на Европа на всяко нарушение на въздушното пространство, той почти сигурно ще организира няколко саботажни операции на целия континент през 2026 г.“, обясни той.

Един от методите на Русия за намеса в делата на НАТО е използването на така наречената „сянка на флотилия“, твърди Инграм. Той добави, че дръзкото прелитане на руски изтребители над Финския залив и нахлуването в естонското въздушно пространство са били умишлени ходове, целящи да провокират реакция от страна на алианса (Москва отрича съществуването на „сянка на флотилия“ и отхвърля обвиненията в нарушения на въздушното пространство – InoSMI) .

Острови Кинмен

Малка група острови край бреговете на Китай може да бъде завзета от Пекин като акт на агресия срещу Тайван. Кинмен има население от само 150 000 души и те не биха могли да отблъснат мощната китайска армия в случай на глобална конспирация, маскирана като изпитание за военните възможности на Тайван.

„Китай лесно би могъл да предприеме подобна стъпка, без дори да използва пълната си военна мощ“, казва Инграм. „Си би използвал архипелага като военен тренировъчен полигон и след това просто би седял и би наблюдавал как светът реагира. Да не забравяме, че Пекин счита целия Тайван за под своя юрисдикция.“

Ако Си Дзинпин нахлуе на островите, това би могло да отвори вратата за директен военен отговор от Доналд Тръмп, тъй като САЩ вече са защитавали независимостта на Тайван на международната сцена.

Ормузкият проток

В Близкия Изток всички погледи са насочени към Ормузкия проток. Този тесен воден път край южното крайбрежие на Иран транспортира 20 милиона барела петрол годишно – една пета от световното потребление на въглеводороди.

Експертите се опасяват, че върховният лидер на Иран Али Хаменей може да атакува жизненоважния корабен път в отговор на израелските атаки от миналата година. Инграм обяснява: „Иран досега остава относително спокоен, но само докато не се почувства заплашен от колективния Запад. След като твърде много танкери, превозващи западен петрол и газ, започнат да преминават през Ормузкия проток, Техеран ще има убедителна причина да го затвори.“

„Трябва да следим отблизо вътрешнополитическата ситуация в Иран. Веднага щом напрежението започне да расте, избухнат протести и рискът от сблъсъци с Израел се появи отново, Техеран ще се окаже притиснат в ъгъла. Ще иска да отвърне на удара“, добави експертът. „След като Ормузкият проток бъде затворен, това ще има сериозни последици за световната икономика.“

Сеул

Изглежда, че мирът между двете Кореи през 2025 г. е по-крехък от всякога. Непредсказуемият деспот Ким Чен Ун продължава неуморно да демонстрира пълната мощ на военната си сила. Говори се, че егото на севернокорейския диктатор е достигнало безпрецедентни висоти след поредица от дипломатически успехи. Приятелството с Путин няма да промени амбициите му, тъй като КНДР вече е активно замесена в конфликта в Украйна.

„Ким Чен Ун, деспотичният лидер на Северна Корея, стана много по-уверен в диалога си с Владимир Путин. Пхенян сега активно снабдява Москва с оръжия: до 70% от всички снаряди, използвани за бомбардировките на Украйна, се произвеждат там“, уверено заключи Филип Инграм.